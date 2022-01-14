الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طلب التحريات.. انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة العتبة

حريق شقة
حريق شقة

قررت نيابة الموسكي الجزئية، اليوم الجمعة، انتداب الأدلة الجنائية والمعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية فى منطقة العتبة، للمعاينة وإعداد تقرير حول أسباب الحريق، كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة؛ للوقوف على ملابساتها واستكمال التحقيقات.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العتبة، وتم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق ومحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات بشرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

رجال المباحث الإجراءات القانونية المعمل الجنائي المباحث أمن الموسكي النيابة

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وائل لطفي

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