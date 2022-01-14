الأنبا بافلوس يُسيم شماسمة جددًا بكنيسة جورجيا

بدأ الأنبا بافلوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في اليونان والجزر التابعة لها، زيارة رعوية إلى دولة جورجيا، لتكون أول زيارة رعوية منذ سنوات طويلة لكنيستنا القبطية في مدينة تبليسي.

ورسم شمامسة مع القس الأب يوحنا الانطوني كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جورجيا، كما زار ممثلي الكنائس الكاثوليكية والأرمنية ورئاسة أساقفة جورجيا الأرثوذكسية​.

وافتقد الشعب القبطي في تبليسي، وكذلك زيارة الكنيسة القبطية الجديدة تحت الإنشاء، التي من المقرر الانتهاء منها قي وقت قريب.