الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا بافلوس يُسيم شماسمة جددًا بكنيسة جورجيا

الأنبا بافلوس
الأنبا بافلوس

بدأ الأنبا بافلوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في اليونان والجزر التابعة لها، زيارة رعوية إلى دولة جورجيا، لتكون أول زيارة رعوية منذ سنوات طويلة لكنيستنا القبطية في مدينة تبليسي.

ورسم شمامسة مع القس الأب يوحنا الانطوني كاهن  الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جورجيا، كما زار ممثلي الكنائس الكاثوليكية والأرمنية ورئاسة أساقفة جورجيا الأرثوذكسية​.

وافتقد الشعب القبطي في تبليسي، وكذلك زيارة الكنيسة القبطية الجديدة تحت الإنشاء، التي من المقرر الانتهاء منها  قي وقت قريب.

الأنبا بافلوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليونان مدينة تبليسي كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلي الكنائس الكاثوليكية

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وائل لطفي

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