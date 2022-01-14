مصرع طفل سقط من شرفة بالطابق الثالث فى العياط

لقي طفل مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من شرفة منزل أسرته بالطابق الثالث بأحد العقارات بمركز العياط محافظة الجيزة.

تلقى مركز شرطة العياط إخطارًا من المستشفي باستقبال طفل يدعى "ياسين أ ع"، 3 سنوات به آثار كسور ونزيف داخلي وادعاء سقوط من علو وتوفي فور وصوله.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلي مكان البلاغ، وقررت أسرة الطفل المتوفى باختلال توازنه وسقوطه من شرفة الشقة محل سكنهم ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.