الجمعة 14 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل سقط من شرفة بالطابق الثالث فى العياط

مصرع طفل سقط من شرفة
مصرع طفل سقط من شرفة

لقي طفل مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من شرفة منزل أسرته بالطابق الثالث بأحد العقارات بمركز العياط  محافظة الجيزة.

تلقى مركز شرطة العياط  إخطارًا من المستشفي باستقبال طفل يدعى "ياسين أ ع"، 3 سنوات به آثار كسور ونزيف داخلي وادعاء سقوط من علو وتوفي فور وصوله.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلي مكان البلاغ، وقررت أسرة الطفل المتوفى باختلال توازنه وسقوطه من شرفة الشقة محل سكنهم ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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