الجمعة 14 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عامل حاول إدخال 7 قطع حشيش لأحد السجناء في سوهاج

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بسوهاج، اليوم الجمعة، حبس عامل ضُبِطَ متلبسًا بمحاولة إدخال 7 قطع حشيش إلى شخص محتجز على ذمة قضية مخدرات بقسم شرطة طهطا محافظة سوهاج.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين زيارة المحبوسين داخل قسم طهطا شمال محافظة سوهاج، من إلقاء القبض على عامل يبلغ من العمر 29 عامًا يقيم ببندر طهطا، وبحوزته عدد 7 قطع من جوهر الحشيش وزنت حوالي 20 جرامًا، حاول إدخالها لأحد المحبوسين احتياطيًا على ذمة أحد القضايا.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من قسم شرطة طهطا يفيد بقيام عامل بإدخال بعض قطع الحشيش بوضعها بالملابس لأحد المتهمين على ذمة قضية بدائرة قسم طهطا.

وبالفحص، تبيَّن من خلال التحريات تمكن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين زيارة سجن قسم طهطا من ضبط المدعو (محمد ج غ م) - 29 سنة عامل - ويقيم بندر طهطا وبحوزته "7" قطع متوسطة الحجم من مادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي 20 جرامًا وهاتف محمول صغير الحجم داخل بعض الملابس حال محاولته إدخالها للمحجوز (محمود .ن) سن 25 عامل، ويقيم بندر طهطا والمحبوس احتياطيًا على ذمة قضية جنايات قسم طهطا مخدرات.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إدخالها للمذكور، وحُرِرَ المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

قسم شرطة قسم شرطة طهطا سوهاج أمن النيابة العامة محافظة سوهاج مدير امن سوهاج أمن سوهاج

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