الجمعة 14 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

اليوم.. الأوقاف تعلن افتتاح 26 مسجدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

الأوقاف
الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 26 مسجدًا، اليوم الجمعة، من بينها 21 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وترميمًا.

وأوضحت الأوقاف، إن إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى الآن 492 مسجدًا، منها 419 مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) و(73) مسجدًا صيانة وترميمًا، وهى على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الإسماعيلية
1. الرحمن – عزبة فارس –أبو صويرة
2. الرحمة – عزبة الجميزة - القصاصين
مديرية أوقاف الفيوم
3. الهدى – عزبة رمزى – اطسا شرق
4. السلام – أبو ديهوم – مركز إطسا
5. النور الريان – يوسف الصديق
6. الابيارى – يوسف الصديق
مديرية أوقاف الشرقية
7. الإيمان – كفر العلماء – فاقوس
8. النور – 20 المقطم – أولاد صقر
9. أبو القاسم – ديرب نجم
مديرية أوقاف البحيرة
10. الدالى – البستان – مركز الدلنجات
11. حمد زقم– نجع البراهمة - الدلنجات
12. الشرقى الكبير – كوم النص – مركز كفر الدوار
مديرية أوقاف المنوفية
13. السلام – تلبنت ابشيش- مركز الباجور
14. النور الليثى – زاوية رازين – مركز منوفية
مديرية أوقاف الدقهلية
15. الكبير بالمنيل- مركز الستاموني
مديرية أوقاف كفر الشيخ
16. جمال الدين مدكور – مدينة بلطيم
17. الرحمة - عزبة الدكتور منير حبشى – الكوم الطويل – بيلا
18. مسجد عزبة سلامة الكبير – بيلا 
19. راشد القديم – عزبة راشد – فوه
20. الشعراوى – مخيزن الرياض شرق
21. الهدى – عزبة غانم - بيلا

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف أسوان
1. السيد البدوى – مطلع المحمودية
مديرية أوقاف البحيرة
2. عباد الرحمن شارع الأباصيرى – أبو الريش - دمنهور
مديرية أوقاف الفيوم
3. التحرير – مركز إطسا
مديرية أوقاف أسيوط
4. النور – شطب – مركز أسيوط
مديرية أوقاف دمياط
5. سيدى حسن الدياسطى – فارسكور

وزارة الأوقاف الأوقاف مساجد الإحلال والتجديد مساجد الصيانة والترميم اليوم الجمعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

«ضرب وغرز».. تفاصيل «خناقة» ابنة عصام الحضري في الشيخ زايد

القبض على فرد أمن بـ«كومباوند» ضرب ابنة عصام الحضرى فى الشيخ زايد

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 14-1-2022

محامي أسرة الإبراشي: الطبيب المعالج له ابتزه في 40 ألف جنيه

التحقيق فى مشاجرة ابنة الحضرى وفرد أمن بالشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «1-3»

إسراء شوقي

منتدى شرم الشيخ.. القوة الناعمة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

جماعات موالية لنتنياهو تدعو إلى «حرق إسرائيل» لإعادته للحكم

تجدد الصدامات بين قوات الأمن الإسرائيلية وبدو يحتجون على مشروع لتشجير أراضيهم

إسرائيل ترصد أول 20 حالة من المُتحور الفرعى المُنبثق عن أوميكرون