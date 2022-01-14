الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النشرة المرورية.. سيولة مرورية فى القاهرة والجيزة

النشرة المرورية
النشرة المرورية

شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، وانسياب في حركة السيارات بجميع الطرق السريعة والمحاور وداخل المدن في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وسط انتشار الخدمات المرورية مدعومة بمعدات وأوناش المرور للتدخل السريع لمواجهة أي أعطال أو حوادث مفاجئة.

نشرة المرور

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، كما انتظمت الحركة المرورية بالمحاور الرابطة بمحافظتي القاهرة والجيزة في كلا الاتجاهين، وطريق صلاح سالم والنصر ونفق الأزهر والعروبة والأوتوستراد وكوبري أكتوبر وكورنيش النيل.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وكثفت الإدارة العامة للمرور من الوجود المروري على الطرق السريعة والمحاور حرصًا على سلامة المواطنين، وتم نشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأكمنة الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي.

ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظا على سلامة الجميع، كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين تحت إشراف العميد فؤاد الطيب مدير إدارة البحث الجنائي.

وناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

وأعلنت الإدارة عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور للحد من حوادث الطرق، وهي الالتزام بالتعليمات والقواعد الآمنة، وعدم استخدام الفرامل بصورة مفاجئة، التركيز والتحكم في عجلة القيادة وعدم الانشغال.

كورنيش النيل حركة المرور سيولة مرورية حوادث الطرق الطريق الزراعي حوادث الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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