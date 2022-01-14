الجمعة 14 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التليفزيون اليونانى الجديد: القاهرة ملتزمة بالاتفاق مع أثينا بشأن ترسيم الحدود

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال المنتدى

سلطت قناة "نيو جريك تي في" أو "التلفزيوني اليوناني الجديد"، وهي قناة تلفزيونية أمريكية باللغة اليونانية تبث من نيويورك، الضوء على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بممثلي الصحافة الأجنبية على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.

وركزت القناة، في تقرير نشرته على موقعها، على تأكيد الرئيس السيسي بأن بلاده ملتزمة بالاتفاق الثنائي مع اليونان فيما يتعلق بملف إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. 

وبينت أن الرئيس السيسي شدد على التزام مصر بالقواعد والأعراف الدولية الخاصة بتقسيم الحدود البحرية مع دولة اليونان، مؤكدا أن الأمر برمته بالنسبة لمصر مبني على الالتزام بالاتفاق القانوني الموقع بين مصر واليونان وقبرص. 

وتابعت: "أكد الرئيس المصري إن مصر دولة ملتزمة بالاتفاقيات الدولية ، في إشارة غير مباشرة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار". 

وحظى منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة، التي اختتمت فعالياته بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، باهتمام بالغ من جانب العديد من وسائل الإعلام الدولي، التي حرصت على إبراز رسائل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وتصريحاته خلال الجلسات المختلفة التي شارك فيها بالمنتدى حول القضايا الإقليمية والدولية المختلفة. 

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب. 

وشدد شباب مشاركون فى منتدى شباب العالم، الذى اختُتمت فعالياته فى مدينة شرم الشيخ أمس، على أهمية الحدث بالنسبة لهم، خاصة فيما يتعلق بالتفاعل وتبادل الخبرات مع العديد من الثقافات الأخرى

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

  

منتدى شباب العالم الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي ترسيم الحدود مصر واليونان منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة شرم الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

محامي أسرة الإبراشي: الطبيب المعالج له ابتزه في 40 ألف جنيه

القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2022

«أنا خايفة».. لحظة تأثر الرئيس السيسى بحديث الفتاة سالى المشاركة بمنتدى شباب العالم

طبيبة: كل طرق الاختبار فى روسيا تكشف كورونا

البحرية الروسية تحصل على صواريخ حديثة مضادة للغواصات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «1-3»

إسراء شوقي

منتدى شرم الشيخ.. القوة الناعمة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

جماعات موالية لنتنياهو تدعو إلى «حرق إسرائيل» لإعادته للحكم

تجدد الصدامات بين قوات الأمن الإسرائيلية وبدو يحتجون على مشروع لتشجير أراضيهم

إسرائيل ترصد أول 20 حالة من المُتحور الفرعى المُنبثق عن أوميكرون