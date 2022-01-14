التليفزيون اليونانى الجديد: القاهرة ملتزمة بالاتفاق مع أثينا بشأن ترسيم الحدود

سلطت قناة "نيو جريك تي في" أو "التلفزيوني اليوناني الجديد"، وهي قناة تلفزيونية أمريكية باللغة اليونانية تبث من نيويورك، الضوء على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بممثلي الصحافة الأجنبية على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.

وركزت القناة، في تقرير نشرته على موقعها، على تأكيد الرئيس السيسي بأن بلاده ملتزمة بالاتفاق الثنائي مع اليونان فيما يتعلق بملف إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وبينت أن الرئيس السيسي شدد على التزام مصر بالقواعد والأعراف الدولية الخاصة بتقسيم الحدود البحرية مع دولة اليونان، مؤكدا أن الأمر برمته بالنسبة لمصر مبني على الالتزام بالاتفاق القانوني الموقع بين مصر واليونان وقبرص.

وتابعت: "أكد الرئيس المصري إن مصر دولة ملتزمة بالاتفاقيات الدولية ، في إشارة غير مباشرة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".

وحظى منتدى شباب العالم بنسخته الرابعة، التي اختتمت فعالياته بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، باهتمام بالغ من جانب العديد من وسائل الإعلام الدولي، التي حرصت على إبراز رسائل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وتصريحاته خلال الجلسات المختلفة التي شارك فيها بالمنتدى حول القضايا الإقليمية والدولية المختلفة.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وشدد شباب مشاركون فى منتدى شباب العالم، الذى اختُتمت فعالياته فى مدينة شرم الشيخ أمس، على أهمية الحدث بالنسبة لهم، خاصة فيما يتعلق بالتفاعل وتبادل الخبرات مع العديد من الثقافات الأخرى

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.