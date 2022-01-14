بيونج يانج تهدد واشنطن

أفادت وكالة أنباء "يونهاب" نقلا عن وسائل إعلام كورية شمالية بأن بيونغج يانج حذرت من رد أكثر صرامة على العقوبات الأمريكية بعد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية عمليات الإطلاق الأخيرة بأنها "ممارسة لحق الدفاع عن النفس".

وقال: "إذا استمرت الولايات المتحدة في اتخاذ موقف تصادمي، فسنضطر إلى اتخاذ إجراءات انتقامية أقوى وأكثر تحديدا".

وتأتي التصريحات ردا على تعليق كتبته مندوبة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية ليندا توماس غرينفيلد على "تويتر": "الولايات المتحدة تقترح فرض عقوبات أممية على كوريا الشمالية بعدما أطلقت منذ سبتمبر 2021 ستة صواريخ باليستية، كل منها ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي".

وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان أن "الولايات المتحدة فرضت عقوبات مالية جديدة على 5 كوريين شماليين لارتباطهم ببرنامج بيونج يانج لأسلحة الدمار الشامل".

وعلى صعيد آخر، أفادت وكالات أنباء روسية بأن وزارة المالية الأمريكية فرضت، عقوبات على شركة "بارسيك" الروسية لعلاقتها بكوريا الشمالية.



ونقلت الوكالة أن الجانب الأمريكي أضاف شركة "بارسيك" المسجلة في موسكو، وكذلك على المواطن الروسي رومان ألار، إلى قائمة عقوبات مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية.



وأشارت إلى أنه تمت إضافة 4 مواطنين صينيين واثنين من مواطني كوريا الشمالية يعيشون في موسكو وفلاديفوستوك إلى القائمة نفسها، وذلك في إطار سياسة العقوبات ضد كوريا الشمالية.



وفي سياق متصل، ذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، نقلا عن صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي سيقدمون اليوم حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، والتي يمكن وضعها موضع التنفيذ في حالة حدوث تصعيد حول أوكرانيا.



وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هذه العقوبات قد تطال كبار العسكريين والمسؤولين الروس، وكذلك ستؤثر على البنوك الروسية وعلاقة روسيا بنظام "سويفت" الدولي.