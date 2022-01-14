القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2022

يشهد موسم رمضان 2022 تواجد الكثير من المسلسلات الدرامية القوية والمتنوعة والتي تدخل منافسة شرسة من أجل الحصول على أكبر نسبة مشاهدة وتحقيق النجاح الكبير خلال الشهر الكريم، خاصة مع تألق عدد كبير من النجوم العام الماضي بمسلسلات رمضان سياسية واجتماعية وإنسانية وكوميدية والتي لاقت تفاعلاً كبير من قبل الجمهور.

وفي الموسم الرمضاني 2022 يتنافس الكثير من النجوم في الأعمال الدرامية من أجل الحصول على إعجاب المشاهدين,, ويرصد "الدستور" عبر السطور التالية القائمة الكاملة لأسماء مسلسلات رمضان 2022.

مسلسل "لام شمسية"

ويناقش المسلسل قضية تمس المجتمع المصري وهي "اغتصاب الأطفال".

والمسلسل بطولة النجمة منى زكي ويشاركها البطولة الفنان إياد نصار وأحمد رزق وعلي قاسم وأسماء جلال المسلسل، تأليف مريم ناعوم وورشتها الكتابية، وإخراج كريم الشناوي وإنتاج شركة سعدي –جوهر.

ويعد مسلسل "لام الشمسية" التعاون الثاني للشركة المنتجة مع الفنانة منى زكي بعد مسلسل "لعبة نيوتن" في رمضان 2021.

مسلسل "مشوار لحد هناك"

كما يقدم الفنان محمد رمضان مسلسل "مشوار لحد هناك" وهو اسم مؤقت وتشاركه البطولة الفنانة دينا الشربيني والفنان عمرو عبد الجليل وأحمد صلاح السعدني وبيومي فؤاد وسيد رجب وأحمد سعيد عبد الغني وخالد أنور ومايان السيد وأحمد كمال.

المسلسل تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين والإنتاج لشركة سعدي-جوهر.

مسلسل "هجمة مرتدة 2"

أما عن مسلسل "هجمة مرتدة 2" فهو مأخوذ عن أحد ملفات المخابرات العامة المصرية المسلسل من بطولة أمير كرارة وأمينة خليل وإياد نصار وطارق لطفي ومحمود عبد المغني.

المسلسل تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل "الاختيار 3"

من المتوقع أن يثير الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار 3" حالة كبيرة من الجدل لما يتناوله من أحداث فارقة خلال السنوات الماضية.

المسلسل بطولة الفنان أحمد السقا وأحمد عز وكريم عبد العزيز وياسر جلال، والقصة والسيناريو المؤلف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي وإنتاج المتحدة.

مسلسل "يوتيرن"

وتخوض الفنانة ريهام حجاج الموسم الرمضاني من خلال مسلسل "يوتيرن"، كما يُعد العمل إعادة فنية جديدة للفنان توفيق عبدالحميد بعد غياب دام 12 عاماً بعيدًا عن الساحة الفنية.

ويشاركهم البطولة الفنانة صفاء الطوخي وأيمن القايسوني وكريم قاسم وعبير صبري وهشام عاشور ومحمود حافظ ونانسي صلاح ،اولمسلسل تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز واإتاج شركة العدل جروب.

مسلسل "فاتن أمل حربي"

الفنانة نيللي كريم تشارك بمسلسل "فاتن أمل حربي" اسم مؤقت من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل، وإنتاج شركة العدل جروب.

والمسلسل دراما إنسانية شيقة ويشارك في بطولة العمل الفنانة وفاء عامر وفادية عبد الغني وأحمد حاتم وشريف سلامة ومحمد ثروت وخالد سرحان ومحمد رشاد.

مسلسل "المداح" الجزء الثاني

يشارك الفنان حمادة هلال الموسم الرمضاني 2022 من خلال الجزء الثاني من مسلسل "المداح" بعد نجاح الجزء الأول رمضان 2021 وتحقيقه ردود أفعال جيدة.

ويشارك الفنان حمادة هلال في بطولة المسلسل كل من الفنان وأحمد بدير، وحنان سليمان، وخالد سرحان، ومحمد عز، والعمل من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة "الباتروس" لكامل أبو علي.

مسلسل "الكبير قوي" الجزء السادس

مسلسل "الكبير قوي" الجزء السادس يأتي بعد النجاح الكبير للأجزاء الخمس السابقة، يشارك من خلاله الفنان أحمد مكي الموسم الرمضاني القادم بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال شهر رمضان الماضي بالجزء الثاني من مسلسل "الاختيار".

مسلسل "الكبير قوي" الجزء السادس دراما كوميدية بطولة أحمد مكي وبيومى فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل "اتجاه إجباري"

كما تشارك النجمة منة شلبي الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل "اتجاه إجباري" وقررت الجهة المنتجة للعمل تقديم المسلسل في 15 حلقة فقط.

يعد مسلسل "اتجاه إجباري" هو التعاون الثالث بين الفنانة منة شلبى والمخرجة كاملة أبو ذكرى بعد أن قدما سوياً فيلم "عن العشق والهوى" عام 2006، وأيضاً مسلسل "واحة الغروب" عام 2017، وهو من تأليف محمد هشام عبيه.

مسلسل "ولاد عابد"

يشارك مسلسل "ولاد عابد" الموسم الرمضاني وهو عمل درامي يعتمد على البطولة الجماعية للفنانين أيتن عامرو رياض الخولي وصبري فواز ومحسن محيي الدين وصفاء الطوخي وفراس سعيد وصفوة وفيدرا، والمسلسل من تأليف سماح الحريري وإخراج أكرم فريد.

مسلسل "جزيرة غمام"

تشارك الفنانة روبي في بطولة مسلسل "جزيرة غمام" المقرر عرضه في رمضان المقبل، بمشاركة أحمد أمين وطارق لطفي وفتحي عبد لوهاب من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل "أحلام سعيدة"

بدأت النجمة يسرا، التحضير للمسلسل الجديد "أحلام سعيدة"، والمسلسل بطولة نسائية من النجمة يسرا، وغادة عادل، وشيماء سيف، ومي كساب، والمسلسل تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

كانت آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "حرب أهلية" رمضان 2021

مسلسل "راجعين يا هوا"

من المقرر عرضه في ماراثون دراما رمضان 2022، والمسلسل من بطولة كوكبة من النجوم أبرزهم: خالد النبوي، ونور، وأنوشكا، ووفاء عامر، وأحمد داش، وإسلام إبراهيم، وأحمد خالد صالح، وكريم قاسم.

مسلسل "راجعين يا هوا"، قصة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة وإخراج محمد سلامة، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة "أروما" المنتج تامر مرتضى.

مسلسل "هو وهي وهما"

يشارك الفنان مصطفى شعبان في سابق دراما رمضان 2022 بمسلسل "هو وهي وهما" وهو سيناريو وحوار شيرين وخالد دياب إخراج خالد دياب وإنتاج شركة الباتروس، أتى ذلك بعدما أثبت الفنان مصطفى شعبان تألقه العام الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة" بجانب الفنان عمرو سعد.

مسلسل "مكتوب عليا"

يعود أكرم حسنى للدراما التليفزيونية بعد غياب عامين، منذ أن قدم مسلسل "رجالة البيت" بمسلسل "مكتوب عليا" المسلسل بطولة أكرم حسني، وعمرو عبد الجليل، وريم مصطفى، وآيتن عامر، وحنان سليمان، وأسامة عبد الله، ومحمد طعيمة، ومحمود السيسي، تأليف إيهاب بليبل، وإنتاج كريم أبو ذكري، وإخراج خالد الحلفاوي.

ويعد مسلسل "مكتوب عليا" التعاون الثاني بين الفنان أكرم حسني و المخرج خالد الحلفاوي بعد مسلسل "الوصية".