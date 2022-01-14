الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انهيار عقار مكون من 3 طوابق في البراديس بكوم أمبو

انهيار عقار
انهيار عقار

شهدت منطقة البراديس بمدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، انهيار عقار من 3  طوابق، ولم يسفر عن وقوع أي أصابات أو خسائر في الأرواح، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مركز شرطة كوم أمبو يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة البراديس بمدينة كوم أمبو التابعة للمحافظة، و انتقل لمكان الواقعة رجال المباحث برئاسة النقيب حسين أيمن والنقيب عمرو أبو النصر.

و انتقلت 3 سيارات إسعاف ورجال الحماية المدنية، وتبين أن المنزل انهار دون وقوع خسائر في الأرواح بعد أن تمكن السكان من الخروج قبل انهيار المنزل، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

انهيار عقار
انهيار عقار
انهيار عقار
انهيار عقار
أسوان إصابات محافظة أسوان رجال المباحث دون وقوع إصابات مدينة كوم إمبو شهدت منطقة البراديس بمدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان انهيار عقار من 3 طوابق ولم يسفر عن وقوع أي أصابات أو خسائر في الأرواح وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجرا

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