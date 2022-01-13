تركيب الكمر الخرساني بمسار محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة تركيب الكمر الخرساني على الأعمدة الخاصة بمسار محطات الخط الثالث لمترو انفاق من البوهي والبصراوي، فى إطار متابعة المشروعات القومية الجارى العمل بها بالمحافظة والاهتمام الذي توليه الدولة بالمشروع القومي لمترو الأنفاق

وانطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة مشروع الخط الثالث والرابع لمترو الانفاق الجاري تنفيذهم بنطاق المحافظة وتذليل كافة العقبات حرصا على تحقيق معدلات الإنجاز بها .

وتابعت الأجهزة التنفيذية بحي شمال برئاسة السيد اشرف بكر رئيس الحي أعمال الشركات المنفذة في تركيب الكتل والكمر الخرساني على الأعمدة بمسار مترو الأنفاق بشارع البوهي وتقاطع شارع البصراوي لضمان انتهاء الأعمال بدون أي معوقات.