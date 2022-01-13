الخميس 13 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تركيب الكمر الخرساني بمسار محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق بالجيزة

تركيب الكمر الخرساني
تركيب الكمر الخرساني

أعلنت محافظة الجيزة تركيب الكمر الخرساني على الأعمدة الخاصة بمسار محطات الخط الثالث لمترو انفاق من البوهي والبصراوي، فى إطار متابعة المشروعات القومية الجارى العمل بها بالمحافظة والاهتمام الذي توليه الدولة بالمشروع القومي لمترو الأنفاق   
وانطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة مشروع الخط الثالث والرابع لمترو الانفاق الجاري تنفيذهم بنطاق المحافظة وتذليل كافة العقبات حرصا على تحقيق معدلات الإنجاز بها . 
وتابعت الأجهزة التنفيذية بحي شمال برئاسة السيد اشرف بكر رئيس الحي أعمال الشركات المنفذة في تركيب الكتل والكمر الخرساني على الأعمدة بمسار مترو الأنفاق بشارع البوهي وتقاطع شارع البصراوي لضمان انتهاء الأعمال بدون أي معوقات.

محافظ الجيزة مترو الأنفاق محافظة الجيزة انشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق أخبار محافظة الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

فيروس كورونا يهاجم وزير الصحة الفرنسى

السيسى يكشف سبب لجوء مصر لمجلس الأمن فى أزمة سد النهضة

«أنا خايفة».. لحظة تأثر الرئيس السيسى بحديث الفتاة سالى المشاركة بمنتدى شباب العالم

بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد حفل ختام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2022 عبر موقع وزارة الصحة بالرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «1-3»

إسراء شوقي

منتدى شرم الشيخ.. القوة الناعمة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

«أونروا» تدعو للإفراج الفورى عن الأسير الطفل «أمل نخلة»

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يحارب الوجود العربى الفلسطينى فى النقب