عضو لجنة الدعوة بالأزهر يوضح طرق البر بالوالدين بعد الوفاة

تداول سؤال من أحد المتابعين إلى الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، عبر البث المباشر على صفحته على"فيس بوك" من سائل يقول: كيف أَبِرُّ أبى وأمى بعد وفاتهم؟ وهل ممكن أعوض تقصيري معهم؟

من جانبه، رد عبد الرازق قائًلا:" إن أفضل شئ بعد عبادة الله، بر الوالدين، حيث قال الله تعالى:( وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) لافتا إلى أن أكبر ذنب بعد الإشراك بالله عقوق الوالدين.

وأضاف عضو لجنة الدعوة بالأزهر، أن بر الوالدين بعد وفاتهم أفضل بكثير من برهم في حياتهم، لأن برهم يظل إلى أبد الأبدين، فهم يشعرون بنا وينتظرون زيارتنا أكثر ما نشعر بأنفسنا.

وأشار إلى أن هناك العديد من أنواع البر التي يمكن للإنسان أن يقوم بها حتى يبر والديه، ويعوض ما فاته لهما في حياتهم، وهى: