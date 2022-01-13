الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

درويش يقدم دويتو جديدًا بالتعاون مع حودة بندق

المطرب درويش
المطرب درويش

يستعد المطرب المصري الفرنسي "درويش"، طرح أغنية جديدة يتعاون فيها للمرة الأولى مع المطرب الشعبي "حودة بندق".

ومن المقرر التحضير للأغنية خلال الأيام الحالية، حيث يستعد “درويش” وحودة بندق للسفر إلى فرنسا الأيام المقبلة لتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في باريس في النصف الثاني من يناير.

وتصور الشركة المنتجة للأغنية درويش وحودة بندق مشاهد الفيديو كليب في عدد من معالم باريس السياحية، وهي نفس الشركة التي قامت بإنتاج أغان عربية لبعض نجوم الشرق الأوسط مثل محمد رمضان أغنية "إنساي" وأغاني سعد لمجرد مثل "عدي الكلام" و"سلام".

آخر أعمال درويش الغنائية

وأشاد صناع الموسيقي في فرنسا بشعبية درويش خاصة بعد تصويره لكليب "رايق" بالتعاون مع شركة فرنسية عالمية، وتميز درويش بالمزج بين الموسيقي الشرقية والغربية التي أبهرت الجماهير في حفلاته، ولأول مرة يتعاون مع حوده بندق الذي أثبت نجاحه فنيا بتنوع أغانيه، حيث يعد من أنجح المطربين الشباب الصاعدين في مصر، وبلغ عدد مشاهدات قناته علي اليوتيوب أكثر من ١٠٠ مليون مشاهدة في وقت قياسي وحقق نجاحا كبيرا في باقي أغانيه.

 

كلمات أغنية رايق

الجو حلو

رايق مزاجي حلو

هقفل تليفونى لو

كلمت صحابي و نزلت

روحنا كلوب 

turn the music up 

مزيكا تهزالارض

داست علي رجلي بنت

بصت غمزتلي و قالتلي ايه ده

جامدة بس فاكس النهاردة كده

كعبو تعبو مش هلاعبو انا هرقص عالبيت

تلجي ساح

سقطت فين المفتاح

انا شايف فيه اشباح

دماغي فيها ثقب

هات يا متر

بطيخه من غير بذر

واعصرلي منها لتر

بالقشر نسد الثقب

كعبو تعبو مش هلاعبه انا هرقص عالبييت

 

في سياق آخر، انتهى درويش من تسجيل دويتو جديد مع مطرب فرنسي عالمي قام بالغناء مع ألمع نجوم الوطن العربي بالفرنسية.

على طريق خلال الاول النصف

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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