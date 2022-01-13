الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: إيجاد حلول عملية لمشاكل العمالة المصرية بالسعودية

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، لفت فيه إلى أن المكتب شارك ضمن وفد القنصلية لزيارة وزارة الخارجية السعودية فرع منطقة مكة المكرمة، حيث تم تأكيد مكتب التمثيل العمالي خلال الاجتماع الرسمي على ضرورة سرعة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية وسداد مستحقات العمالة المصرية، وموقف مستحقات  العمالة المصرية بالنسبة لعدد من المطاعم ، وموافاة القنصلية ببيانات العمالة المصرية وفق التصنيف الجغرافي والأنشطة.

وقال الملحق العمالي بجدة في تقريره لوزير القوى العاملة، إنه تم استعراض مشاكل العمالة المصرية من بلاغات الهروب الكيدية، والتأشيرات الوهمية ونقل العمالة على مهن فردية وغيرها، والتأكيد على الاقتراح بضرورة الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل بمصر والمملكة العربية السعودية لإيجاد قاعدة بيانات للعمالة المصرية التي يتم استخدامها وتنظيم تبادل الأيدي العاملة لاسيما في وجود الرقمنة بالبلدين على غرار الربط الإلكتروني بين دولتي مصر وليبيا.

وأوضح الملحق العمالي وليد عبد الرازق في تقريره، خلال الاجتماع أهمية عقد لقاءات مباشرة بين مكتب العمل والجوازات وإدارة الوافدين وإيجاد آلية موحدة بين الجهات المعنية للخروج النهائي للعمالة المصرية المنتهية إقامتهم، وغيرها من المشاكل، وقد وعد الجانب السعودي بعقد لقاءات مباشرة مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية لمشاكل العمالة المصرية.

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