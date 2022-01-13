نيسان موتور إيجيبت تطلق الجيل الثالث من «قشقاي» الجديدة كلياً

أطلقت نيسان موتور إيجيبت الجيل الثالث من نيسان قشقاي الجديدة كلياً في السوق المصري، حيث تحصل على أعلى تصنيف من البرنامج الأوروبي لتقييم السلامة للسيارات الجديدة Euro NCAP 2021.

وأقيمت احتفالية نيسان موتور إيجيبت على مدار يومين في كابيتال بيزنس بارك وأحد فنادق القاهرة وشهدت حضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة.

معرض نيسان

وحضر المؤتمر الصحفي مايك ويتفيلد، العضو المنتدب لنيسان أفريقيا، والمهندس شريف الدسوقي العضو المنتدب لنيسان موتور إيجيبت، ورامي محارب، مدير عام الاتصالات والعلاقات العامة لنيسان أفريقيا، وطارق مصطفى، مدير عام التسويق في نيسان موتور إيجيبت.

وخلال المؤتمر قال المهندس شريف الدسوقي: «نفتخر بإطلاق الجيل الثالث من نيسان قشقاي الجديدة كلياً في مصر لكتابة قصة نجاح جديدة للسيارة الـ SUV التي تقدم أحدث التكنولوجيات المتطورة، حيث نجحت قشقاي في الحصول على ثقة وحب نطاق واسع من العملاء في مصر خلال السنوات الماضية، وأصبحت السيارة الـ SUV المفضلة للكثيرين في السوق المصري، وأحد أكثر السيارات الـ SUV مبيعاً حول العالم».

وأضاف: «نتطلع من خلال إطلاق الجيل الثالث من نيسان قشقاي في مصر إلى تقديم مستوى جديد من الرفاهية والراحة وسُبل الأمان مع أعلى مستويات للأداء من خلال التقنيات التكنولوجية الحديثة التي توفرها نيسان قشقاي الجديدة كلياُ لأول مرة في مصر، حيث نسعى على الدوام أن يحصل عملائنا في مصر على تجارب فريدة وخدمات متكاملة تفوق توقعاتهم».

معرض نيسان

ويتميز الجيل الثالث من نيسان قشقاي الجديدة كلياً بمحرك تربو سعة 1332 سي سي، ويولد قوة 148 حصان، وعزم دوران يصل إلى 250 نيوتن متر / 1600 لفة في الدقيقة، وتسارع 0-100 كيلو متر في الساعة (ثانية) 8.9 واستهلاك الوقود 6.1 لتر للمئة كيلومتر وكما يوجد نظام التعليق الخلفي المنفصل.

بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي متطور X-Tronic، مما يؤدي إلى تحسين في كفاءة استهلاك الوقود.

وحافظ الجيل الثالث من نيسان قشقاي على الخطوط الحادة للتصميم الخارجي الذي أسهم على نحو كبير في صُنع اسطورة السيارة نيسان قشقاي حول العالم، مع مفهوم جديد للتطور وخطوط انسيابية وتصميم عصري جذاب مُفعم بالحيوية مع اناقة تخطف الأبصار بمجرد النظر إليها، هذا بالإضافة إلى مصابيح LED أمامية وخلفية، وسقف مُميز ذو لونين.

معرض نيسان

ويبلغ طول الجيل الثالث من نيسان قشقاي 4.425 متر، وارتفاع 1.625، وعرض 1.835 متر، وهي أكبر في كل أبعادها من الجيل الثاني من نيسان قشقاي، مما يوفر المزيد من الراحة للسائق والركاب كما يزيد من مساحة الأرجل 22 ملي لركاب المقاعد الخلفية.

ويتوافر الجيل الثالث من نيسان قشقاي الجديدة كلياً بثلاثة فئات في السوق المصري وهي قشقاي فيزيا وقشقاي أسنتا بريميوم وقشقاي تكنا، وتعتبر نيسان قشقاي أحد أهم موديلات نيسان التي حققت الكثير من النجاحات في مختلف الأسواق وأحد السيارات الرائدة في فئة ال SUV والتي يعتمد عليها الآلاف من عملاء نيسان حول العالم.

وتتميز فئة فيزيا بنظام المفتاح الذكي، مسند يد أمامي وخلفي، نظام مثبت سرعة Cruise Control، مرايات كهربائية وأوتوماتيكيا الطي، مصابيح ضباب أمامية LED، مصابيح إضاءة LED كاملة، مكابح مضادة للانغلاق وبرنامج الاتزان الإلكتروني VDC Vehicle Dynamic Control، برامج قيادة متعددة Driving Modes، فتحات تكييف خلفية، قطبان سقف، فرامل ABS، فرامل يد كهربائية.

معرض نيسان

أما عن فئه اسنتا بريميوم فتتوفر بعجلات رياضية مقاس 17 و شاشة عرض 8 بوصه تعمل باللمس، ، نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي Dual Zone Auto AC، زجاج خلفي داكن اللون، سقف بانوراما زجاجي، نظام فرامل طارئة زكيForward Emergency Braking ، نظام تنبيه من التصادم الأمامي Intelligent Collision Warning، نظام مراقبة ضغط الاطارات، جهاز تحذير المسافة الأمامية والخلفية، نظام تفعيل الإضاءة العالية أوتوماتيكيا ًAuto High beam، حساسات إضاءة و مطر، نظام مكابح مؤقت وكاميرا للرؤية الخلفية، نظام التنبيه من الخروج عن الحارة المرورية Lane Departure Warning، أما للفئة الأخيرة والأعلى تجهيزاً تكنا فبها كل ما سبق وتتوفر بمقاعد جلد فاخرة، عجلات رياضية مقاس 19 بالإضافة إلى نظام مثبت السرعة الزكي Intelligent Cruise Control، شاشة عرض 9 بوصة تعمل باللمس، شاشة عدادات .312 بوصة، تحكم كهربائي لوضعية المقاعد الأمامية في 8 إتجاهات، خاصية الذاكرة لوضعية مقاعد السائقMemory Seats، نظام لدعم القطنية بمقعد السائق، خاصية التدليك بالمقاعد الأمامية Front Massage Seats ، نظام تدفئة للمقاعد الأمامية Heated Seats ، أضواء داخلية جمالية، كاميرا 360درجة Around View Monitor ونظم كشف الأشياء المتحركة عند الركن Moving Object Detection.

معرض نيسان

وحازت السيارة نيسان قشقاي الجديدة كلياً على أعلى تصنيف لسُبل وتكنولوجيات الأمان من البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة Euro NCAP 2021 وتصنيف الخمس نجوم لما تقدمه من هيكل قوي وأحدث تقنيات الأمن والأمان.

وقام عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين بتجربة قيادة الجيل الثالث من نيسان قشقاي الجديدة كُلياً في اليوم التالي للاحتفالية من أجل التعرف على تكنولوجياتها المتطورة على أرض الواقع.