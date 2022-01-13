«صحة كفر الشيخ» تناقش رفع مستوى الجودة بالمستشفيات

عقدت إدارة الجودة بمديرية الصحة بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة نيرة خالد، الاجتماع الشهري لفرق الجودة بالمستشفيات المختلفة، بقاعة صحة المرأة، لمناقشة خطة التدريب ومشاريع التحسين، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة، أن الاجتماع تناول شرح الخطط اللازمة لفرق الجودة بالمستشفيات المختلفة، وكذلك عمل اللجان وتحديثاتها والتوجيه نحو تطبيق الملف الطبي الحديث، لصالح المرضى من أبناء المحافظة، ورفع مستوى الجودة بجميع المستشفيات.

وقام قسم السموم بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بكفر الشيخ، بقيادة الدكتورة انتصار نظمي، مسئول ملف السموم، بتقديم الخدمة الطبية لمصابي التسمم بجميع مستشفيات كفرالشيخ لحوالي 2430 حالة، وارتفاع معدل تحسن حالات التسمم إلى 87%، وتواجه معدلات نقل الحالات خارج المحافظة لـ2%.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن المحافظة شهدت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2021 انعداما لتحويل الحالات خارج المحافظة، ما يعنى كفاءة التعامل مع الحالات بأقسام السموم داخل مستشفيات المحافظة، بجانب قيام قسم السموم بعمل ندوات وأيام علمية لتدريب الأطباء على التعامل مع حالات التسمم لعموم مستشفيات كفرالشيخ.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء القسم فى 2018، وحتى الآن تم تقديم الخدمة الطبية لـ4779 حالة تسمم استقبلتها مستشفيات مديرية الصحة بكفر الشيخ.

فيما تعددت الإنجازات التي تحققت خلال عام 2021 في قطاع الصحة في كفرالشيخ، على رأسها افتتاح عناية مستشفى فوه المركزي بسعة 13 سريرًا، وتشغيل 3 حضانات لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وزيادة 75 ماكينة غسيل كلوي ليصبح العدد الكلي 493 ماكينة، وزيادة عدد أسرّة العناية المركزة لـ279، وزيادة أجهزة التنفس الصناعي للكبار والأطفال لـ133 جهازا، وزيادة عدد الحضانات لـ182 حضانة و48 جهاز تنفس صناعي، كما تم تركيب 16 جهاز أشعة مقطعية وتركيب جهاز أشعة مقطعية بمستشفى برج البرلس والحميات ومستشفى فوه.