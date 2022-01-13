الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد عيد الغطاس 2022.. احتفال سنوى بتناول القصب والقلقاس

موعد الاحتفال بعيد
موعد الاحتفال بعيد الغطاس 2022

موعد عيد الغطاس 2022 احتفال القصب والقلقاس، حيث ارتفعت معدلات بحث ملايين المصريين من الأقباط عن موعد الاحتفال بعيد الغطاس أحد المناسبات الدينية المهمة لدى المسيحيين في مصر، والذى يأتي في أعقاب الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ويشهد طقوس دينية معتادة ومظاهر احتفالية سنوية منها تناول القلقاس واليوسفي والقصب، ويتم منح إجازة رسمية للمواطنين لم تحدد حتى الآن من مجلس الوزراء.

موعد عيد الغطاس 2022

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت معدلات البحث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد عيد الغطاس، الذى يتم الاحتفال به سنوياً بمناسبة تعميد السيد المسيح عليه السلام، وذلك على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن، حيث يشهد مظاهر احتفالية كبيرة يشارك فيها الجميع بأنحاء المحافظات.

كذلك، يستعد ملايين الأقباط في مصر للاحتفال بعيد الغطاس 2022، بعد يوم من حضور القداس السنوى احتفالا بالعيد، حيث يتم إعطاء إجازة رسمية لجميع العاملين في الحكومة والوزارات والقطاع الخاص والمدارس والجامعات بجميع محافظات الجمهورية.

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موعد الإجازة الرسمية لعيد الغطاس يناير 2022

فى ذات السياق، لم يتم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بشأن موعد عيد الغطاس، والإجازة الرسمية احتفالا به وهو العيد الثانى لأقباط مصر منذ بداية العام الحالي، سواء أخذها في موعدها أو ترحيلها الذى يوافق 11 طوبة، الأربعاء  19 يناير الحالي، بعد عيد الميلاد بمدة 12 يوماً.

مظاهر إحتفالات عيد الغطاس وحضور القداس

في النهاية، يستعد ملايين المواطنين المسيحيين في مصر، للاحتفال بعيد الغطاس خلال شهر يناير الجارى، وإرسال التهانى لبعضهم البعض، وأيضا تناول القصب لتقوية العصب، واليوسفى والقلقاس، كرمز للمعمودية، وتلاوة الصلوات التى ترتبط بعيد الغطاس سنوياً.

كما يرتبط الاحتفال بعيد الغطاس في شهر يناير بعدة طقوس دينية معتادة فى الكنيسة، من جميع الكبار والأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم.

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وائل لطفي

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