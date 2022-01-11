الأربعاء 12 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

شروط حجز الوحدات وكيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2022

الإسكان
الإسكان

فعّلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 2022 رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي لجميع المتقدمين للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلانات السابقة عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للتعرف على موقع الحجز وكافة الاستفسارات الخاصة بطلب وحدات الإسكان.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

وترصد «الدستور» خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي لجميع الإعلانات عبر السطور التالية:-

أولا: تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري عبر لينك services.shmff.gov.eg.

ثانيا: الضغط على التمويل العقاري من خلال القائمة الرئيسيةً

ثالثا: اختيار ايقونة الاستعلام عن حالة الطلب

رائعا: ملئ كافة البيانات المتقدم كاملة دون تجاوز اي بيان وتشمل الاسم والرقم القومي والعنوان والمحافظةً المقيم فيها المتقدم

خامسا: تحديد المشروع الذي تم حجز الوحدة السكنية به

سادسا: كتابة الرقم السري الذي تم انشاء الحساب الخاص به عند ادخال البيانات

سابعا: ستظهر لك حالة الطلب المقدم.

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وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 5304 وحدات سكنية لمحدودي الدخل ببني سويف

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لجميع المتقدمين.. رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

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رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى لجميع الإعلانات

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لينك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات المجهزة للمعاقين 2022

المستندات المطلوبة للتقديم في شقق وزارة الإسكان

ويتطلب التقديم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي عدد من المستندات والأوراق اللازمة وفق ما أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي وهي كالتالي: -

  • مفردات مرتب للعاملين بالقطاع العام والخاص للمتقدم وزجته.
  • إيصال مرافق حديثة لمحل السكن الحالي.
  • شراء كراسة الشروط.
  • إيصال دفع مقدم جديدة الحجز
  • صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته.
  • قسيمة الزواج في للمتزوجين.
  • شهادات ميلاد الأطفال إن وجدت.
  • شهادة الوفاة للأرامل.
  • قسيمة الطلاق للمطلقات.
  • شهادة صافي الدخل لأصحاب الأعمال الحرة.

شروط حجز وحدات سكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل

وحددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شروط حجز وحدات سكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل للتقديم في إعلانات الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي، وتتمثل الشروط فيما يلي: -

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • عدم التصرف في الوحدة السكنية إلا بعد 7 سنوات من الاستلام.
  • أن يكون صافي الدخل 4500 جنيه للأعزب و6000 جنيه للمتزوج.
  • يجب ألا يزيد سن المتقدم عن 50 عاما.
  • لابد من شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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