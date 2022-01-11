شروط حجز الوحدات وكيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2022

فعّلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 2022 رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي لجميع المتقدمين للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلانات السابقة عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للتعرف على موقع الحجز وكافة الاستفسارات الخاصة بطلب وحدات الإسكان.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

وترصد «الدستور» خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي لجميع الإعلانات عبر السطور التالية:-

أولا: تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري عبر لينك services.shmff.gov.eg.

ثانيا: الضغط على التمويل العقاري من خلال القائمة الرئيسيةً

ثالثا: اختيار ايقونة الاستعلام عن حالة الطلب

رائعا: ملئ كافة البيانات المتقدم كاملة دون تجاوز اي بيان وتشمل الاسم والرقم القومي والعنوان والمحافظةً المقيم فيها المتقدم

خامسا: تحديد المشروع الذي تم حجز الوحدة السكنية به

سادسا: كتابة الرقم السري الذي تم انشاء الحساب الخاص به عند ادخال البيانات

سابعا: ستظهر لك حالة الطلب المقدم.

المستندات المطلوبة للتقديم في شقق وزارة الإسكان

ويتطلب التقديم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي عدد من المستندات والأوراق اللازمة وفق ما أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي وهي كالتالي: -

مفردات مرتب للعاملين بالقطاع العام والخاص للمتقدم وزجته.

إيصال مرافق حديثة لمحل السكن الحالي.

شراء كراسة الشروط.

إيصال دفع مقدم جديدة الحجز

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته.

قسيمة الزواج في للمتزوجين.

شهادات ميلاد الأطفال إن وجدت.

شهادة الوفاة للأرامل.

قسيمة الطلاق للمطلقات.

شهادة صافي الدخل لأصحاب الأعمال الحرة.

شروط حجز وحدات سكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل

وحددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شروط حجز وحدات سكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل للتقديم في إعلانات الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي، وتتمثل الشروط فيما يلي: -