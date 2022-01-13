الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 21 مخالفة لمخابز بلدية وسياحية بالمحلة وكفر الزيات

جريدة الدستور

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 13 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر المحلة الكبرى، خلال 24 ساعة، واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر المحلة الكبرى، وحررت 13 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

كما تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، اليوم الخميس أيضًا، من تحرير 8 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز كفرالزيات، وحررت 8 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة. 

وفي سياق متصل، كانت مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد تمكنت من ضبط 112 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مطروحة ومتداولة فى الأسواق، وتحرير 4 محاضر لأصحاب المضبوطات، كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجنة تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية، وإحكامًا للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مراكز المحافظة.

وأسفر مرور اللجنة بالاشتراك مع مباحث التموين، عن ضبط 112 كيلو ونصف لحوم ودواجن عبارة 35 كيلو ونصف دواجن بانيه وشاورما لحوم بدون بيانات سحب عينات، و77 كيلو شاورما لحوم ودواجن وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها، وتحرير 4 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

وكان طارق رحمى محافظ الغربية، شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

تحرير لقاء مخالفة لمخابز بلدية وسياحية بالمحلة الكبري وكفر الزيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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