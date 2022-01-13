الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق والد «حبيبة» للمفتى فى قضية قتل طالب الرحاب

اعدام
اعدام

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، حكمها على المتهم الرئيسي في  قضية قتل طالب الرحاب و قررت المحكمة بإحالة "أشرف.ح" 55 سنة، صاحب مكتب مقاولات، والد «حبيبة» خطيبة المجني عليه للمفتي لأخذ رأيه في إعدامه وحددت جلسة 14 أبريل للنطق بالحكم، لقيامه بالاشتراك مع آخرين في قتله والتمثيل بجثته بدفنه في مطبخ شقة في منطقة الرحاب.

صدر القرار  برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، ومعتصم أحمد برديس وحسام الدين فتحى.

كان النائب العام السابق أحال المتهمين "أشرف.ح" 55 سنة، صاحب مكتب مقاولات، وابنته "حبيبة" 20 سنة طالبة، و"محمد. ى" 20 سنة "سائق"، و"باسم. م "رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، و"سيد. ر" وشهرته "سيكا" 40 سنة سائق، و"مجدي. ع" 40 سنة "سفرجي"، و"وليد. ح" 32 سنة "سائق"، وشقيقه "أحمد" 21 سنة عامل، إلى محكمة الجنايات.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا يوم 19 أغسطس 2018 بدائرة قسم الشروق، وقتلوا بسام أسامة محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت التحريات أن المتهمين الأول والثانية والثالث، عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه، بها وأعد صندوقا خشبيا وحبالا وشريطا لاصقا بينما قام باقي المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم في الجريمة.

لمستشار عاطف رزق كامل طالب الرحاب محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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