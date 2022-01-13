16124 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة كفرالشيخ

أدى 16124 طالبًا وطالبة في 19 كلية بجامعة كفرالشيخ، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول، فيما بلغ عدد الغياب 601 طالبًا وطالبة.

وتابع الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب- انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي، مؤكدين حرص إدارة الجامعة على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان قبل بدء الامتحانات.

جاء ذلك خلال تفقد نواب رئيس جامعة كفر الشيخ سير امتحانات الفصل الدراسي الأول في كليتي العلوم والزراعة، ورافق نواب رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور مجدي محفوظ، عميد كلية العلوم، والدكتور يحيى زكريا عيد عميد كلية الزراعة.

تأتي هذه الجولة لقيادات الجامعة للاطمئنان على انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول في مختلف فرق كليات الجامعة ومعاهدها، والتأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

وشدد نواب رئيس الجامعة على عمداء الكليات بضرورة متابعة خطة الإجراءات الاحترازية التي أعدتها إدارة الجامعة والتأكيد على تهوية المدرجات وقاعات الامتحانات، وغلق جميع أماكن التجمعات وتنظيم دخول الطلاب للجان ومنع التواجد بالطرقات وساحات الانتظار والتوجه مباشرة إلى لجان الامتحانات.

وأكد نواب رئيس الجامعة أن لجان الامتحانات يسودها الهدوء والانضباط والالتزام من الطلاب بإشراف ومتابعة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، موضحين أن إدارة الجامعة تتابع بشكل يومي تطبيق كافة التدابير والإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب.

وأشار نواب رئيس جامعة كفرالشيخ، إلى توظيف الجامعة كافة إمكاناتها لتسيير أعمال الامتحانات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وذلك في إطار توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات.

