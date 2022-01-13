الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قبل توزيعها.. حجز صاحب ثلاجة ضُبط بها نصف طن كبدة فاسدة بالشرابية

لحوم
لحوم

تمكنت شرطة التموين بالقاهرة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، من ضبط  صاحب ثلاجة لحوم وبحوزته نصف طن كبدة فاسدة، معدة للتوزيع على المحال والمطاعم بثلاجة ببلوكات مساكن ناصر بالشرابية، وتم التحفظ على المضبوطات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، والتي قررت إعدام المضبوطات وحجز صاحب الثلاجة 24 ساعة على ذمة التحريات.

يأتي ذلك في إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري، وتفعيل التفتيش والرقابة التجارية لحماية المواطنين من أساليب الغش والتلاعب التجاري.

مباحث التموين محافظ القاهرة ثلاجة شرطة المرافق الإجراءات القانونية اللواء خالد عبد العال الطب البيطري

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