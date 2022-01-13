شحن 3800 طن صودا كاوية وتفريغ 8479 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، عن أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ADIYAMAN وجنسيتها مالطا، ويبلغ طولها 96 مترًا والغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 3800 طن صودا كاوية من الميناء.

كما استقبل الميناء السفينة REK MAJESTY التى ترفع علم بنما، ويبلغ طولها 108 أمتار والغاطس 8.2 متر، وذلك لتفريغ 8479 طن رخام بالميناء، كما وصلت الميناء السفينة SEA SILA التى ترفع علم سنغافورة، ويبلغ طولها 182 مترا والغاطس 10.9 متر، وذلك لتفريغ 3379 طن مواسير بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 32 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 7 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر وصول 7 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن، كما سجل الميناء دخول 3 سفن بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة .

وفي شأن آخر، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر، عن أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة INEBOLU وجنسيتها مالطا، ويبلغ طولها 103 أمتار والغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 6 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.

كما استقبل الميناء السفينة ZAMZAM 1 التى ترفع علم سانت فنسنت، ويبلغ طولها 91 مترا والغاطس 5.8 متر، وذلك لتفريغ 3550 طن رخام بالميناء، كما وصل الميناء السفينة KALAMARIA التى ترفع علم جزر القمر، ويبلغ طولها 85 مترا والغاطس 6 أمتار وذلك لتفريغ 3470 طن رخام بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.