الخميس 13 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

آخرهم نجمة «لاكاسا دي بابل».. نجوم العالم فى حضرة مصر (صور)

النجمة الإسبانية
النجمة الإسبانية في منتدى الشباب

لفتت الممثلة الإسبانية، إيتزيار إيتونو، بطلة المسلسل الشهير "لاكاسا دي بابل"، الأنظار بحضورها ضمن منتدى شباب العالم، ولاسيما بعدما فجرت مفاجأة بأنها لم تكن الزيارة الأولى إلى مصر، التي وصفتها بأنها «وقعت في غرامها».

وبدأت إيتونو كلمتها بإلقاء تحية السلام بالعربية "السلام عليكم"، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي.

 

نجمة لاكاسا دي بابل من «منتدى الشباب»: من دواعي شرفي التواجد في مصر – خليجيون

وأكدت أنه "من دواعي شرفها أن تشارك في هذا المنتدى مع كل هؤلاء الشباب الذين أتوا من بلاد كثيرة".

ولم تكن إيتونو، النجمة العالمية الأولى التي وقعت في غرام مصر، حيث سبقها عدة نجوم عالميين جاءوا إلى أرض الكنانة، ورحلوا حاملين أجمل الذكريات.

«الدستور» يرصد خلال هذا التقرير أبرز النجوم الذين جعلوا من مصر قبلتهم السياحية:

فان ديزل 

زار نجم أفلام الحركة العالمي الأمريكي " فان ديزل" بطل سلسلة أفلام "Fast and Furious"، القاهرة في عام 2011، وتعمد النجم الشهير زيارة أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة، ووقف يتصور خلف نظارته الشمسية يراقب المارة.

 

Vin Diesel in Egypt 🇪🇬️💪❤️ فان... - This Is Wonderful Egypt | Facebook

 

براد بيت وأنجلينا جولي

زار الثنائي المنفصل حاليّاً أنجلينا جولي وبراد بيت، مصر في صيف 2012، وتحديداً مدينتيْ الأقصر وأسوان، وكشفا عن تمتعهما بالآثار هناك، وعرفت الزيارة لاحقاً حيث تعمدا أن تكون سرية.

صور انجلينا جولي وبراد بيت في مصر

مورجان فريمان

زار النجم الأمريكي مورجان فريمان مصر عام 2015، حيث كان يصور أحد أعماله لصالح قناة "ناشيونال جيوغرافيك"، وتجول في أكثر من مكان سياحي في مصر من بينها ساحة الحسين وسط القاهرة.

مورجان فريمان عن أكثر ما يتذكره عن مصر: الكثير من السيارات بلا مرايا جانبية | خبر | في الفن

ميسي

زار أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأهرامات، على هامش قدومه لمصر ضمن حملة دعائية خاصة لمرضي فيروس سي، حيث كانت زيارة ميسي للقاهرة تمثل أهمية كبيرة، خاصة في إطار دعم نشاط السياحة في مصر.

بالصور.. هكذا استقبلت مصر ميسي

ويل سميث

زار ويل سميث مصر في عام 2017، بهدف السياحة، ففاجأ سميث الشعب المصري بتواجده من أجل زيارة الأهرامات برفقة مجموعة من أصدقائه وأقاربه، وحرص عالم الآثار المصري زاهي حواس على مرافقته من أجل تقديم المعلومات الكاملة له.

بالصور.. ويل سميث في القاهرة

ستيفن سيجال

تواجد النجم العالمي ستيفن سيجال، في حفل ختام فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في عام 2019 ، في مدينة الجونة.

صور.. ستيفن سيجال من الأهرامات: سأكرر زيارتي إلى مصر في العام المقبل - فن - الوطن

 

مصر منتدى شباب العالم منتدى الشباب المسلسل الأسباني لاكاسا لاكاسا دي بابل

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وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

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