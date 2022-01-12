كورونا بالدول العربية: ارتفاع الإصابات في لبنان والجزائر وانخفاضها بالمغرب

سجلت عدد من الدول العربية، اليوم الأربعاء، تباينا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد مقارنة مع تم تسجيله أمس، حيث ارتفعت في لبنان والجزائر، وانخفضت في المغرب.

ففي لبنان، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 7246 إصابة جديدة مقارنة بـ 6665 حالة تم تسجيلها أمس، ليصل الإجمالي إلى 794 ألفا و744 حالة، كما تم تسجيل 14 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 9 آلاف و325 حالة، وبلغت حالات الشفاء 681 ألفا و516 حالة.

كما ارتفعت الإصابات في الجزائر بشكل طفيف، حيث سجلت وزارة الصحة 610 إصابات جديدة اليوم مقارنة بـ 557 حالة أمس ليصل إجمالي الإصابات إلى 223 ألفا و806 حالات، كما تم تسجيل 9 وفيات جديدة بإجمالي 6 آلاف و372 حالة، فيما تماثل 367 شخصا للشفاء بإجمالي 153 ألفا و469 حالة.

وفي المقابل، انخفضت الإصابات في المغرب، حيث أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 5518 إصابة جديدة مقابل 7336 حالة تم تسجيلها أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و17 ألفا و560 حالة، كما تم تسجيل 8 وفيات جديدة بإجمالي 14 ألفا و935 حالة بنسبة 1.5%، فيما تماثل 1711 شخصا للشفاء ليصل الإجمالي إلى 956 ألفا و544 حالة بنسبة 94%.