محتجون يضرمون النار في المصرف المركزي استعدادا لتظاهرات الغد بلبنان

سادت حالة من التوتّر أمام مصرف لبنان في شارع الحمراء بالعاصمة بيروت، مساء الأربعاء، أثناء تنفيذ عدد من المحتجين اعتصامًا تنديدًا بالسياسات المالية وارتفاع سعر صرف الدولار.

ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوى الأمن اللبناني، بعد محاولة المتظاهرين تسلق جدار المصرف، فيما حاول آخرون اقتحام المبنى من الجهة الخلفية، بعدما أضرموا النار في مكتب عند المدخل، وفقا لقناة الجديد اللبنانية.

في الوقت نفسه، أقدم المحتجون على قطع الطريق بحاويات النفايات، استعدادًا للتظاهرات التي دعا إليها الاتحاد العمالي العام بلبنان، غدًا الخميس.

دعوات للتظاهر تنديدا بالسياسات المالية

يذكر أن دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بلبنان الدكتور بشارة الأسمر، جميع اللبنانيين إلى المشاركة الكثيفة في تظاهرات الغد والتي انطلقت الدعوة لها من عمال النقل البري وتضامن معها عدد كبير من النقابات بجميع المناطق اللبنانية، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.



وأعلن أن يوم غد الخميس هو بداية غضب قطاع النقل البري، داعيًا جميع اللبنانيين المتضررين للمشاركة من الساعة الخامسة صباحًا حتى الخامسة مساء على جميع الأراضي اللبنانية.



وأعلن تجمع الشركات المستوردة للنّفط «APIC»، في بيان، أنه "تضامنًا مع تحرّك اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، وحفاظً على السّلامة العامة وعدم تنقّل صهاريج المحروقات على الطّرقات، ستتوقّف الشركات المستوردة للنّفط عن تسليم المحروقات في مستودعاتها يوم غد الخميس، على أن تعاود عملها كالمعتاد صباح يوم الجمعة".



وحدد منظمو فعاليات يوم الغضب عددًا من المناطق للتجمع غدًا في العاصمة بيروت وفي مختلف الأنحاء ومنها ميدان الدورة والطريق البحرية وتقاطع كنيسة مار مخايل ومثلث خلدة والمدينة الرياضية وكوبري البربير وطرق المطار القديمة وتقاطع ونفق بشارة الخوري وطريق المزرعة ومثلث الأونيسكو، وغيرها من المناطق بمحافظات جبل لبنان والنبطية والبقاع والجنوب والشمال.