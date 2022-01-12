الأربعاء 12 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: سنكون من أوائل الدول خروجًا من أزمة جائحة كوفيد

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

قال البروفيسور ديفيد هيمان، بكلية لندن للصحة والطب الاستوائي، إن المملكة المتحدة ستكون من بين أوائل الدول التي تخرج من أزمة جائحة كورونا أو كوفيد-19.


وأضاف، في كلمة عبر حديث عبر الإنترنت، خص به المركز البحثي في "تشاتام هاوس"، اليوم الأربعاء، إن المملكة المتحدة بدأت في رؤية علامات تدل على أن المرض قد أصبح مرضاً وبائيًا، بحسب صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.


وشهد يوم الثلاثاء 379 حالة وفاة بكوفيد، وهو أعلى رقم منذ فبراير من العام الماضي، لكن الحالات تراجعت حيث تم تسجيل 120 ألفا و821 حالة فقط.


وقال هيمان إن المملكة المتحدة هي على الأرجح واحدة من البلدان التي تتمتع بأعلى مستويات من حيث مناعة السكان؛ مضيفا أنه لن يتم الإعلان عن انتهاء جائحة كوفيد في جميع أنحاء العالم حتى تكمل جميع البلدان ما يتعين عليها القيام به لجعل هذا الفيروس أكثر ترويضًا ويصبح مرضا وبائيا.


وتابع: "بشكل عام، الآن، البلدان التي نعرفها أفضل في نصف الكرة الشمالي لديها مراحل متفاوتة من الوباء. وربما، المملكة المتحدة، هي الأقرب من أي بلد للخروج من الوباء إذا لم تكن قد خرجت بالفعل من الوباء ولديها المرض المتوطن مثل الفيروسات التاجية الأربعة الأخرى".

فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن هناك سلسلة من التغييرات في التعامل مع فيروس كورونا، حيث يتطلع إلى وقف الإصابة بالفيروس الذي يتسبب في توقف الحياة في إنجلترا بشكل كبير، موضحًا: "يمكنني أن أعلن أنه في إنجلترا اعتبارًا من الساعة الرابعة صباحًا يوم الجمعة، سنقوم بإلغاء اختبار ما قبل المغادرة، والذي يثني الكثيرين عن السفر خوفًا من تكبد نفقات إضافية كبيرة".

لندن المملكة المتحدة جائحة كوفيد

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وائل لطفي

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