شخصيات عامة ووفود أجنبية فى ضيافة «جناح تنسيقية الشباب» (صور)

في اليوم الثالث للمنتدى..

استقبل الجناح المخصص لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على هامش فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، اليوم الأربعاء، عددًا من الوزراء والشخصيات العامة.

واستقبل أعضاء التنسيقية كلًا من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين السابق، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، والمطران نيقولاوس هنري سفير الفاتيكان بالقاهرة.

وأجرى تليفزيون التنسيقية لقاءات حوارية مع ضيوف «جناح التنسيقية» حرص خلالها على رصد انطباعاتهم عن المنتدى في نسخته الرابعة، وعن رأيهم في القضايا المحورية التي طرحت خلاله.

وأعرب ضيوف جناح التنسيقية عن سعادتهم بانعقاد المنتدى وتنفيذه بهذا الشكل الذي وصفوه بالمشرف، خاصة في ظل تلك الظروف التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا، مؤكدين أن المنتدى صار إحدي أذرع القوة الناعمة لمصر التي تصدر صورتها الجديدة وحرصها على تمكين الشباب والاستماع لصوتهم ورؤيتهم في مواجهة التحديات، وتقديم نموذجًا للمبادرات والأطروحات قابلة للتطبيق ليس على الصعيد المحلي فقط، وإنما على مستوى القارة الإفريقية والعالم.

كما أشاد الحضور بأداء ومشاركة التنسيقية بالمنتدى، وحرصوا على كتابة الرسائل لها.

وفي سياق متصل، استقبل جناح التنسيقية عددًا من الشباب الأجانب من مختلف بلدان العالم وشرح لهم أعضاء التنسيقية فكرة إنشائها كمنصة حوارية تجمع فئات الشباب من كافة الأطياف السياسية، وأعربت الوفود الأجنبية عن إعجابهم بالفكرة وشاركوا أعضاء التنسيقية الرسائل التذكارية والتقطوا الصور داخل الجناح.

محافظ جنوب سيناء يلتقي وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

والتقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على هامش مشاركتهم بمنتدى شباب العالم الذي يقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد فودة بالمشاركة الفعالة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة عن طريق الجناح المميز الذي لفت أنظار جميع حضور المنتدى، فضلا عن مشاركتهم القوية في ورش المنتدى المختلفة.