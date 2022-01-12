الثقافة والتشغيل المهنى يعلقان جميع الفعاليات تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء التونسى

قررت وزارتا الثقافة والتشغيل المهني التونسيتين، تأجيل كافة الفعاليات خلال فترة حظر التجوال، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء التونسي الذي صدر اليوم، الأربعاء، بفرض حظر التجوال الليلي لمدة 15 يومًا.



وذكرت وزارة الثقافة التونسية، في بيان، أن تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات في المناطق المفتوحة أو المغلقة لمدة أسبوعين قابل للتجديد، ويتم تطبيق هذه الإجراءات بدءا من غد الخميس.



وأضافت، أن القرار صدر عن مجلس الوزراء لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا، استناد لتوصيات اللجنة العلمية، ودعت إلى الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والتهوية.



وشدد بيان الوزارة على ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية التي يتم نشرها تباعًا من قبل القطاعات، وطالبت بتفادي السفر للمناطق الموبوءة خارج تونس وتأجيل المهمات بالخارج إلا للضرورة القصوى.



وفي السياق، أوضحت وزارة التّشغيل والتّكوين المهني التونسية أنها قرّرت تأجيل المعرض الوطني للتكوين المهني الذي كان مقررا انطلاقه أيام 20 و21 و22 يناير الجاري تحت شعار "التكوين المهني لبناء المستقبل"، بمشاركة كل المختصين من القطاعين العام والخاصّ.



وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن هذا القرار جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإلغاء كافة التظاهرات المفتوحة والمغلقة في إطار الإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا.

