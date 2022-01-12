الأربعاء 12 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الثقافة والتشغيل المهنى يعلقان جميع الفعاليات تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء التونسى

مجلس الوزراء التونسي
مجلس الوزراء التونسي

قررت وزارتا الثقافة والتشغيل المهني التونسيتين، تأجيل كافة الفعاليات خلال فترة حظر التجوال، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء التونسي الذي صدر اليوم، الأربعاء، بفرض حظر التجوال الليلي لمدة 15 يومًا.


وذكرت وزارة الثقافة التونسية، في بيان، أن تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات في المناطق المفتوحة أو المغلقة لمدة أسبوعين قابل للتجديد، ويتم تطبيق هذه الإجراءات بدءا من غد الخميس.


وأضافت، أن القرار صدر عن مجلس الوزراء لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا، استناد لتوصيات اللجنة العلمية، ودعت إلى الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والتهوية.


وشدد بيان الوزارة على ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية التي يتم نشرها تباعًا من قبل القطاعات، وطالبت بتفادي السفر للمناطق الموبوءة خارج تونس وتأجيل المهمات بالخارج إلا للضرورة القصوى.


وفي السياق، أوضحت وزارة التّشغيل والتّكوين المهني التونسية أنها قرّرت تأجيل المعرض الوطني للتكوين المهني الذي كان مقررا انطلاقه أيام 20 و21 و22 يناير الجاري تحت شعار "التكوين المهني لبناء المستقبل"، بمشاركة كل المختصين من القطاعين العام والخاصّ.


وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن هذا القرار جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بإلغاء كافة التظاهرات المفتوحة والمغلقة في إطار الإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا.
 

تونس الثقافة والتشغيل المهني إجراءات احترازية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى قلب العالم- العالم فى قلب مصر

الأكثر قراءة

طقس اليوم و72 ساعة المقبلة.. انخفاض الحرارة وسقوط أمطار على مناطق الصعيد

«قرص مجهول».. خالد منتصر يكشف دليل وفاة وائل الابراشى بـ«خطأ طبى» (مستندات)

بالمستندات.. قرار إحالة المتهمين فى قضية «رشوة وزارة الصحة»

فضيحة «الكان».. الحكم ينهي مواجهة مالي وتونس قبل الوقت الأصلي

الحكومة تكشف حقيقة الأسعار المتداولة لـ برامج العمرة للموسم الحالي

السفير البريطاني: نثق في قدرة مصر على تنظيم قمة المناخ المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

إبراهيم داود

متاهة علاء خالد

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا؟

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية: غياب المساءلة القانونية الدولية شجع إسرائيل على مواصلة جرائمها

مطالبات بالضغط على هولندا للتراجع عن قرارها بوقف تمويل مؤسسة فلسطينية

إسرائيل على صفيح ساخن بسبب أعمال التجريف فى «النقب»