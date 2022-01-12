عن مشاركته في منتدى شباب العالم.. هاني سرحان:«تجربة مليئة بالخبرات»

شارك السيناريست هاني سرحان، اليوم الأربعاء، في فعاليات منتدى شباب العالم 2022 بمدينة شرم الشيخ، والذي يُقام في الفترة ما بين 10 وحتى 13 يناير، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشر “سرحان” صورة له على عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي وعلّق عليها:"سعيد بدعوتي لحضور منتدى شباب العالم.. تجربة مليئة بالخبرات واحتكاك مع ثقافات مختلفة".

ويواصل هاني سرحان حاليا كتابة حلقات الجزء الثالث من الاختيار والذي بدأ المخرج بيتر ميمي تصوير مشاهده خلال الأيام القليلة الماضية.

ويعكف هاني سرحان على كتابة السيناريو تحت إشراف عدد من الجهات السيادية خاصة وان العمل يتناول بطولات رجال الجيش والشرطة وتصديهم للجماعات الإرهابية.

وقد برز اسم هاني سرحان مؤخرًا من خلال أعمال درامية شهيرة مثل ثنائية الأب الروحي، والغوص في عالم المصارعة الرومانية بمسلسل لمس أكتاف، وجرأة تناول الأحياء الشعبية في فترة الفتوات والحكم بالنبوت في مسلسل الفتوة الذي حقق نجاحا كبيرا وحاز على إعجاب الجمهور والنقاد، وأيضًا مسلسل الاختيار 2: رجال الظل الذي تصدّر أعلى المشاهدات طوال فترة عرضه موسم رمضان 2021.

https://www.instagram.com/p/CYolTgOsxSs/?fbclid=IwAR3AXpcQq8OMnr1IZk5KHUwSHHmA6vXRjopGLO3ijUyn58AnV5QTh4UcptM