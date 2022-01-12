الأربعاء 12 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخلاء سبيل متهم بالانضمام لجماعة إرهابية بتدابير احترازية

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

أصدرت محكمة الجنايات، اليوم الأربعاء، قرارا بإخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، بتدابير احترازية احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى اتهامه.

ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهم بالقضية 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

اخلاء سبيل جماعة إرهابية متهم بنشر أخبار كاذبة نيابة أمن الدولة تكدير السلم العام الانضمام لجماعة ارهابية انضمام لجماعة ارهابية

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