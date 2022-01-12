قبول تظلم والموافقة على 37 طلب تقنين جديد في بني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاجتماع رقم (91) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، المستشار مصطفى أحمد مفوض الدولة، العقيد عصام أحمد حسن المستشار العسكري للمحافظة ولمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تم قبول تظلم والموافقة على 37 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن إلى 3324 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها 1826 عقدا موزعا (1329عقود مباني+497عقد زراعة)، وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وفي سياق آخر، كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية على التواجد الميداني المستمر ، وتكثيف حملات المتابعة الميدانية والتعامل الفعال والسريع مع أية أوجه قصور أو مشكلات تطرأ على مستوى الخدمات، مشددا على تكثيف حملات الرقابة وتطبيق القانون حيال المخالفات التي تؤثر على مستوى الخدمات والمرافق التي يتعامل معها المواطنون بشكل يومي ، بجانب أهمية متابعة سير العمل ونسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها ، مطالبا بتقارير يومية عن ما تم تنفيذه في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال تلقيه تقريراً من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بشأن الجهود والأعمال التي نفذتها الوحدة المحلية خلال ديسمبر الماضي في قطاعات النظافة ورفع المخلفات ومواجهة الإشغالات وأعمال التجميل وصيانة المرافق العامة ومتابعة سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها وغيرها من القطاعات.

وتضمن التقرير، الذي استعرضه هاني الجويلي رئيس المدينة، الإشارة إلى مجهودات الوحدة المحلية في قطاع النظافة، والتي شملت رفع القمامة والمخلفات من الشوارع.