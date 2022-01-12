الأربعاء 12 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح المركز الثقافي الإسلامي في مطروح (صور)

محافظ مطروح اللواء
محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف في المحافظة، اليوم الأربعاء، المركز الثقافي الإسلامي التابع لوزارة الأوقاف والملحق بمسجد التقوى بوسط مدينة مرسى مطروح بحضور عبد الحميد القناش مدير إذاعة مطروح ورئيس مجلس العمد والمشايخ العمد عبد الله الزيات . 

وقال وكيل وزارة الأوقاف في مطروح إن وزير الأوقاف وافق على إنشاء المركز الثقافي الإسلامي بمحافظة مطروح لتدريس علوم الأزهر الشريف لخريجي الجامعات المصرية غير الأزهرية من الجنسين. 

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اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

وأضاف أن ذلك جاء لتدريس علوم القرآن والتفسير والحديث والفقه والقضايا الفكرية المعاصرة والتعمق في الفهم المقاصدي للدين الحنيف وتصحيح المفاهيم وتنمية الوعي الوطني والاهتمام بقضايا الشباب والمرأة.  

وأكد وكيل وزارة الأوقاف في مطروح أنه تم اختيار الدكتور محمد أبو بكر أستاذ اللغة العربية بكلية التربية عميدا  للمركز واختيار أحمد عبد العزيز مديرا للمركز  بدأ من العام الدراسي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، مشيرا إلي أنه يتم اختبارات للمتقدمين للجامعات في جزء من القرآن وتفسيره والثقافة الإسلامية.  

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اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

وتابع أنه تقدم للالتحاق بالمركز ٥٠ دارسا تم قبول ٣٠ دارسا بعد اجتياز المقابلة، مشيرا إلى أن المركز سيوفر قناة شرعية متخصصة لدراسة الدين الحنيف وقضايا التجديد وسيكون هناك نافذة لخطاب ديني يصلح الواقع ولا ينفصل عنه ويهتم بالمضمون أكثر من اهتمامه بالشكل.  

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اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

وقدم وكيل الوزارة الشكر إلى محافظ مطروح لمساهمته في افتتاح المركز ماديا ومعنويا  واهتمامه ورعايته لكل ما تقوم به المديرية من افتتاح للمساجد، مشيرا إلى أن الدارسين في المركز من أطياف المجتمع المطروحي وأبدوا سعادتهم بالمركز وشكرهم لوزارة الأوقاف على اهتمامها بالمواطن المطروحي. 

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اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

بينما قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لأهالي مطروح بإنشاء المركز الجديد مع شكر جهود وزارة الأوقاف في نشر صحيح مفاهيم الدين الصحيح مع أهمية دور المركز الثقافى علميا ودينيا وثقافيا في بث ونشر التوعية الدينية وأهمية نشر كيفية الإلتحاق به والاعلام عنه بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتأكيد على تقديم الدعم لنجاح دوره وتعظيمه.

محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،
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وزارة الأوقاف محافظ مطروح الجامعات المصرية المركز الثقافي أوقاف مطروح

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