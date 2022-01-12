كيف يمكن لأسلوب الحياة الصحي أن يحسن من قدراتك العقلية؟

ثبت العلماء أنه عندما يتم إضافة أسلوب الحياة الصحي إلى روتينك الصباحي يقلل من التوتر، ويحسن النوم، ويساعد في مهارات إدارة الوقت، ويؤدي في النهاية إلى صحة بدنية وعقلية أفضل.

وفقًا لموقع "insider" أسلوب الحياة الصحي هو أكثر بكثير من مجرد تناول الخضار والضغط على بعض أمراض القلب، ولكن تعلم كيف تكون بصحة جيدة.

الأشخاص الأصحاء حقًا - أولئك الذين يبدو أنهم يتوهجون بشكل طبيعي من الداخل - يعرفون أن الحفاظ على صحتهم يعني الالتزام بروتين، حتى عندما تكون الأوقات صعبة.

إليك 10 نصائح حول العادات الصحية لجعلها جزءًا من روتينك الصباحي حتى تتمكن من عيش حياتك الأسعد والأكثر صحة وأفضل على الإطلاق.

1. اشرب كوبًا من الماء بمجرد استيقاظك

شرب الماء بمجرد استيقاظك يعيد ترطيب جسمك بعد النوم، ويحفز الجهاز الهضمي، ويؤدي إلى تدفق الأشياء بشكل عام، أضف القليل من عصير الليمون الطازج أو خل التفاح إذا كنت ترغب حقًا في استعادة التأثيرات.

وفقًا لخبيرة الصحة إنغريد ديهارت، فإن تناول خل التفاح بانتظام يمكن أن يساعد في كل شيء من الكوليسترول إلى موازنة نسبة السكر في الدم. تقترح ملعقة واحدة من عصير التفاح غير المبستر في كوب من الماء قبل الغداء والعشاء، بالإضافة إلى كأس الصباح.

2- انتظر لفحص هاتفك بدلاً من النظر بمجرد فتح عينيك

قراءة جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك، والتحقق من الأخبار وجميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك سوف تشوش عقلك في أول شيء في الصباح.

إذا كنت تريد حقًا البقاء بصحة جيدة، فانتظر ساعة واحدة على الأقل قبل أن تقضي بعض الوقت أمام الشاشة لتحسين دماغك، سيجعلك ذلك أكثر وضوحًا وتركيزًا ويساعد في تقليل التوتر.

3- كن ممتنا

التركيز على الامتنان يمهد الطريق للإيجابية على مدار اليوم، اقض 10 أنفاس في التفكير في كل الأشياء الجيدة في حياتك، وسيكون من الصعب جدًا على الأفكار السلبية الدخول والسيطرة.

4- حرك جسمك أو تمرين

سواء كان الأمر يتعلق بالتمدد أو الرقص أو القيام بتمرين قوي لتحريك جسمك في وقت مبكر من الصباح، فإن أحد المفاتيح الرئيسية للعيش حياة صحية هو الحركة - بأي شكل يجعلك سعيدًا ويعمل مع جسمك وقدراتك.

يمكن أن يساعد الانخراط في نشاط بدني منتظم في تخفيف الاكتئاب، ومساعدتك في الحفاظ على وزن صحي، وتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة، وأكثر من ذلك بكثير. إن القيام بذلك أول شيء في الصباح يساعدك أيضًا على الشعور بأنك أنجزت شيئًا ما حقًا - وضع سابقة صحية وسعيدة ليومك.

5- تناول وجبة فطور صحية

سوف تحفز وجبة الإفطار الصحية عملية التمثيل الغذائي لديك وتمنحك الطاقة المناسبة للسيطرة على اليوم.

6- استمع إلى الموسيقى المفضلة أو كتاب صوتي

الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك أو كتاب صوتي ملهم وراق هو طريقة رائعة أخرى لتهيئة يومك للنجاح، لذا لابد من ضبط نوع وتيرة أغانيك أو كتابك الصوتي بناءً على نوع اليوم الذي تريده.

7- ابتسم لنفسك في المرآة لمدة 30 ثانية

يُلهم هذا التمرين موقفًا عقليًا إيجابيًا وهو وسيلة ممتازة لتقوية احترام الذات. شاهد وأنت سعيد تنعكس في المرآة بنظرة تصميم ستمر بها يومك وتحقق جميع أهدافك.