الأربعاء 12 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للشباب حتى 40 سنة.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل لأصحاب المؤهلات

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب، وذلك بإحدى شركات الملابس الجاهزة بالعاشر من رمضان.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 15 مراقب جودة، و10 أمين مخازن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل عالي، وذلك من الجنسين.

كما تطلب الشركة، 20 عامل جودة، وذلك من الجنسين، و5 عاملة كنترول، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل عالي، أو متوسط.

كما تحتاج الشركة، 50 عامل حياكة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وذلك من الجنسين.

وتطلب الشركة أيضا، 15 عاملة تشطيب، و10 عاملات تعبئة، و5 فنيين طباعة، و3 فنيين ماكينة طباعة.

ويشترط في المتقدم لتلك الوظائف، أن يتراوح عمره من 20 وحتى 40 سنة.

وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوفير مواصلات بلبيس، الزقازيق، العاشر من رمضان.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على رقم المديرية 0552349923، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية الثالثة A5، العاشر من رمضان.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة، بمساعدة الشباب في توفير فرص عمل مناسبة لجميع الأعمار والمؤهلات المختلفة للحد من معدل البطالة في مصر.

وتقوم وزارة القوى العاملة، بالإعلان عن نشرة توظيف مرتين شهريا، وذلك عبر موقعها الإلكتروني http://www.manpower.gov.eg/، وذلك تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق.

وتضمنت نشرة التوظيف التي تصدر نصف شهرية من توفير 7665 فرصة عمل للذكور والإناث، منها قادرون باختلاف فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 70 شركة ومصنع قطاع خاص فى 17 محافظة لشغلها خلال شهر يناير الجاري.

وزارة القوى العاملة فرص عمل شركات الملابس الجاهزة لوظائف عامل جودة أمين مخازن عاملة كنترول عامل حياكة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى قلب العالم- العالم فى قلب مصر

الأكثر قراءة

«قرص مجهول».. خالد منتصر يكشف دليل وفاة وائل الابراشى بـ«خطأ طبى» (مستندات)

الحكومة تكشف حقيقة الأسعار المتداولة لـ برامج العمرة للموسم الحالي

بالمستندات.. قرار إحالة المتهمين في قضية «رشوة وزارة الصحة»

تسجيل 10 آلاف مشاركة «أونلاين» في منتدى شباب العالم

آخر تطورات إصابة أكرم توفيق مع منتخب مصر

«صوت وصورة».. ضبط موظف بأحد أحياء الجيزة بتهمة تلقي رشوة مالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

إبراهيم داود

متاهة علاء خالد

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا؟

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل على صفيح ساخن بسبب أعمال التجريف فى «النقب»

صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلى يتخذ إجراءات جديدة للحفاظ على جاهزيته

إسرائيل تمنح مواطنيها جرعة اللقاح الرابعة رغم تحذير الاتحاد الأوروبى منها