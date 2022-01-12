للشباب حتى 40 سنة.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل لأصحاب المؤهلات

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب، وذلك بإحدى شركات الملابس الجاهزة بالعاشر من رمضان.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 15 مراقب جودة، و10 أمين مخازن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل عالي، وذلك من الجنسين.

كما تطلب الشركة، 20 عامل جودة، وذلك من الجنسين، و5 عاملة كنترول، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل عالي، أو متوسط.

كما تحتاج الشركة، 50 عامل حياكة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وذلك من الجنسين.

وتطلب الشركة أيضا، 15 عاملة تشطيب، و10 عاملات تعبئة، و5 فنيين طباعة، و3 فنيين ماكينة طباعة.

ويشترط في المتقدم لتلك الوظائف، أن يتراوح عمره من 20 وحتى 40 سنة.

وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوفير مواصلات بلبيس، الزقازيق، العاشر من رمضان.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على رقم المديرية 0552349923، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية الثالثة A5، العاشر من رمضان.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة، بمساعدة الشباب في توفير فرص عمل مناسبة لجميع الأعمار والمؤهلات المختلفة للحد من معدل البطالة في مصر.

وتقوم وزارة القوى العاملة، بالإعلان عن نشرة توظيف مرتين شهريا، وذلك عبر موقعها الإلكتروني http://www.manpower.gov.eg/، وذلك تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق.

وتضمنت نشرة التوظيف التي تصدر نصف شهرية من توفير 7665 فرصة عمل للذكور والإناث، منها قادرون باختلاف فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 70 شركة ومصنع قطاع خاص فى 17 محافظة لشغلها خلال شهر يناير الجاري.