وزير الاتصالات: التعليم هو مفتاح النهضة وأي حركة تنموية للمجتمع

شارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، في مائدة مستديرة تحت عنوان "مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمى بعد جائحة كورونا"، ضمن فاعليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ والذى يعقد تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب الدكتور عمرو طلعت، عن سعادته بالنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم وسط كوكبة من الشباب الواعد والمميز فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن نجاح أى مشروع معلوماتي مرتبط بتأثيره على التنمية وفى خدمته للانسانية.



وأشار إلى وجود عدد لا نهائي من الفرص التى تتيحها التكنولوجيا الرقمية في سبيل تحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة وتمكين المجتمعات من التطور والنمو، وذلك من خلال الاعتماد بشكل كبير على التقنيات الحديثة؛ بما في ذلك الذكاء الاصطناعى، وإنترنت الأشياء، والجيل الخامس، والروبوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وسلسلة الكتل، والواقع المعزز، والواقع الافتراضي.



ولفت إلى أن نجاح أي دولة ناشئة فى تحقيق نهضة رقمية يأتى على مدى قدرتها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هناك نموذجًا للاعتماد على التكنولوجيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة منها هدف القضاء على الفقر، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن التعليم هو مفتاح النهضة وأي حركة تنموية للمجتمع، لافتًا إلى أنه لجائحة كورونا جانب ايجابى في أنها سارعت الخطى نحو التعليم الهجين الذي يُمكن أعداد أكبر أن تستفيد من كافة الموارد التعليمية، وأنه لا يمكن أن تحقق رعاية صحية الآن، بدون تكنولوجيا المعلومات.

وذكر أن من ضمن أهداف التنمية المستدامة هو التعليم الجيد، والتكنولوجيا توفر فرص واسعة للتعلم عن بعد، وهو الأمر الذى ظهر جليا بعد جائحة كورونا، حيث تم تنفيذ مشروع لتوصيل خدمات الانترنت فائق السرعة لـ2563 مدرسة تعليم ثانوى فى كل محافظات مصر بطول 4500 كيلو متر من السنترالات إلى المدارس، ويتم تنفيذ مشروع لتحويل الجامعات المصرية إلى جامعات رقمية وتطوير البنية المعلوماتية بها؛ لتلبية متطلباتها فى تحقيق التحول الرقمي.

وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضاعفت ميزانية بناء القدرات الرقمية بالوزارة 22 مرة خلال ثلاث سنوات، وذلك فى ضوء اهتمام الوزارة بإعداد الكفاءات الرقمية لترتفع من 50 مليون جنيه بمستهدف تدريب 4 آلاف شاب إلى 1.1 مليار جنيه، بمستهدف تدريب 200 ألف شاب خلال العام المالى الحالى 2021-2022 في مختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ونوه بأن الشباب الذى شارك فى مبادرات بناء القدرات الرقمية ومنها مستقبلنا رقمي، التي استهدفت تدريب 100 ألف شاب خلال 18 شهرًا، واجتذبت 12 الف منهم للعمل كمهنيين مستقلين فى السوق المحلى والعالمى ساهمت فى قيام الشباب بتصدير خدمات رقمية بقيمة 130 مليون دولار.

وردا على سؤال حول الشراكات المصرية الاستراتيجية لتعزيز تكامل التحول الرقمى من خلال العلاقات الدولية لتعزيز نهضة مصر الرقمية، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أنه يتم التعاون على مسارين، الأول يستهدف الاستفادة من الدول المتقدمة تكنولوجيا، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، والمسار الثانى يستهدف نقل التجربة المصرية وتبادل الخبرات، موضحًا أنه يتم التعاون مع 52 دولة، فضلاً عن التعاون مع 29 منظمة حول العالم.



وأشار إلى أن مصر ستطلق كابل الاتصالات البحرى العملاق "هارب"Harp حول قارة إفريقيا بهدف توصيل خدمات انترنت بجودة وسرعة عالية وأقل تكلفة للدول الافريقية سواء الساحلية أو الداخلية.

وتحدث الوزير عن أخلاقيات الانترنت، مشيرا إلى أن مصر تقود مجموعة فى أفريقيا عن أخلاقيات الانترنت، لافتًا إلى أهمية وجود منظومة أخلاقية تحمي مستخدم الإنترنت من خلال الحفاظ على سرية بياناته وحمايته من التعرض للتنمر أوالتحرش.

وتحدث الوزير عن مايتافيرس، أكد أن وجود وسيلة لتعليم أكثر فعال من خلال هذه الوسيلة فهو جيد لكن يجب إلا ننفصل عن الواقع.

وأشار إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجال الالعاب الرقمية، حيث نجحت الوزارة فى تدريب 10 آلاف شاب في مجال الألعاب الرقمية خلال 3 سنوات، وتم إنشاء 100 شركة مصرية وإفريقية في مجال الألعاب الرقمية.

