الأربعاء 12 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة طفل في حادث تصادم بالعياط

حادث تصادم بالعياط
حادث تصادم بالعياط

أصيب طفل بجروح كدمات متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم موتوسيكل في منطقة العياط بمحافظة الجيزة.

تلقي اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد خلف رئيس مباحث قطاع الجنوب يفيد وقع حادث تصادم موتوسيكل بطفل بالعياط. 

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد هشام بهجت مفتش مباحث قطاع الجنوب تبين أن الحادث وقع في قرية العطف - العياط. 

وعقب تقنين الإجراءات تم المقدم محمد إدريس رئيس مباحث العياط من إلقاء القبض عليه وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

طفل منطقة العياط محافظة الجيزة تصادم موتوسيكل حادث تصادم مباحث العياط

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وائل لطفي

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