7 أسئلة في زمن الوباء توقع طرحها عليك بمقابلات العمل

أصبحت توجد بعض التغييرات في عملية “الحصول على وظيفة” على مدار العامين الماضيين، فجنبًا إلى جنب مع أصحاب العمل الذين يكافحون لجذب المواهب والاحتفاظ بها، وزيادة عروض العمل المرن في مقابل العمل المكتبي النمطي، تمت إضافة بعض أسئلة عن حقبة الوباء إلى خطط مقابلات الشركات، ستحتاج الآن أن تكون مستعدًا للإجابة على بعض الاستفسارات الشائعة، وهذه أبرزها بحسب ما جاء في موقع “مترو” البريطاني:

هل تم تطعيمك؟.

ما نوع العمل المرن الذي تبحث عنه؟.

كم يوما تريد العمل من المنزل؟.

ما هو شعورك حيال عدم وجود اتصال يومي وجهاً لوجه مع الزملاء؟

هل أنت مرتاح مع إعداد العمل في المنزل؟

ما هي تجاربك الشخصية مع الوباء؟

كيف أثرت Covid-19 عليك؟

ويعد مفتاح الإجابة على كل هذه الأسئلة هو الصدق، جنبًا إلى جنب مع الاعتماد على تجاربك على مدار العامين الماضيين لإظهار قدرتك على التكيف.

ولكن مع إحداث الوباء تغييرات هائلة في طريقة عملنا، ورفع التوقعات حول العمل وخاصة العمل عن بُعد، غالبًا ما يطرح القائمون على المقابلات العديد من الأسئلة المتعلقة بفترة Covid التي يجب على المرشحين تخصيص الوقت للاستعداد لها.

أهم نصائح موقع مترو لإتمام مقابلة العمل

تأكد من البحث عن الشركة مسبقًا للتعرف على مهمتها وقيمها وأخبارها المتعلقة بالصناعة، سيساعد ذلك عن سبب كونك مرشحًا جيدًا للوظيفة وكيف تتوافق مهاراتك مع الدور.

كما هو الحال مع كل مقابلة عمل، يعد الإعداد أمرًا أساسيًا، من الحكمة التخطيط للإجابات على أسئلة المقابلة الأكثر شيوعًا.

غالبًا ما ينظر أصحاب العمل بشكل إيجابي إلى المرشحين الذين يطرحون أسئلة مستنيرة، حيث يمكنهم إظهار اهتمام حقيقي بالوظيفة، إذ تعد المقابلات فرصًا مثالية لمعرفة ما إذا كان الدور يفي بتوقعاتك.

كن نفسك الحقيقي، حيث يريد القائمون على المقابلات أيضًا معرفة المزيد عنك وعن دوافعك ونوع الشخص الذي أنت عليه، أن تكون موثوقًا أثناء المقابلة يساعد أيضًا في قياس ما إذا كانت الشركة مناسبة لك.