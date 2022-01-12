الأربعاء 12 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة سوهاج تمنح درجة الماجستير عن «الممارسات الاجتماعية عبر المجتمع الافتراضي»

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

منحت جامعة سوهاج، درجة الماجستير بتقدير امتياز في الآداب بقسم علم الاجتماع، للباحث محمد يوسف بخيت مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، موضحًا أن موضوع الرسالة كان بعنوان "الممارسات الاجتماعية عبر المجتمع الافتراضي"، وهو عبارة عن دراسة ميدانية في إحدى قرى محافظة سوهاج.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن هيئة الإشراف على الرسالة ضمت الدكتور صابر محمد عبد ربه، الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب، والدكتورة شادية أحمد مصطفى، الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب.

كما ضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور محمد عبدالقادر الدماطي، أستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية مناقشًا ورئيسًا، والدكتورة وفاء محمد علي، الأستاذ المساعد ورئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة سوهاج مناقشًا.

شباب حكم محمد العالي لجنة هيئة محمد يوسف جامعة مجتمع على مارس عمل اجتماع بيان النور

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