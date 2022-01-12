في ذكرى وفاته.. ممثلات أقرب لقلب إحسان عبد القدوس

تمر اليوم الذكرى الـ32 لرحيل الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس والذي فارق عالمنا في 12 يناير 1990، وقد أحدث حالة مختلفة في مجال صناعة السينما بعدما حولت أغلب إبداعاته الأدبية لأعمال فنية، ومازالت أعماله يعاد تقديمها في الدراما والسينما إلى الوقت الحالي.

وعلى الرغم من كمية الأفلام التي أنتجت من رواياته إلا أن هنالك جزء منها نجح نجاحاً باهراً في السينما المصرية مثل فيلم "لا أنام" وهو من بطولة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة وللمخرج صلاح أبو سيف، بالإضافة إلى فيلم "في بيتنا رجل" للفنانة القديرة زبيدة ثروت والعالمي عمر الشريف، كما قدم فيلم "كرامة زوجتي" بطولة صلاح ذو الفقار والنجمة شادية وغيرها من الأفلام التي أثرت السينما المصرية، ومع كل ذلك فهنالك بعض الأفلام التي كتبها لم تنجح كما كان متوقع لها بل وصفها بعض النقاد بأنها فشلت فشل ذريعاً.

وتعاون “عبدالقدوس” مع العديد من النجمات الكبار في عالم السينما العربية ليختار من بينهم الأقرب لقلبه خلال حوار سابق بإحدى المجلات الفنية حيث رد على هذا السؤال وقال :"عملت مع العديد من النجمات لكن الممثلات اللاتي استطعن أن يجدن تمثيل شخصيات قصصي في مقدمتهن كانت فاتن حمامة، فقد استطاعت أن تصور خيالي عندما مثلت دور "نادية" في فيلم "لا أنام"، وعندما جسدت دور “فايزة” في فيلم "الطريق المسدود".

وتابع قائلاً: "أذكر أني ذهبت يومًا ما أنا ويوسف السباعي إلى الاستديو أثناء تصوير مشاهد من فيلم "لا أنام"، ووقفت أنا ويوسف السباعي مشدودين ونحن ننظر إلى فاتن حمامة، فقد كانت تشبه البطلة الحقيقية للقصة التي كتبتها، كذلك من أفضل اللواتي جسدن شخصياتي هن نبيلة عبيد ونادية لطفي ولبنى عبد العزيز وسعاد حسني".

واختتم: "كما أن الممثلة نبيلة عبيد أدت العديد من الأعمال الجيدة، فكانت هذه الأعمال نقلة كبيرة في مشوارها الفني".

وقد قالت نبيلة عبيد عن إحسان:" لقد كان سبباً في وجودي في عالم السينما، فلولاه لما كانت نبيلة عبيد فقد كان ينتقي لي أدواري، ويعطيني العديد من النصائح لذا فأنا ممتنة له".