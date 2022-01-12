الأربعاء 12 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر تحتل المركز الأول فى الرحلات السياحية الخارجية للروس خلال رأس السنة

رحلات سياحية
رحلات سياحية

كشفت المديرة التنفيذية لاتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا، مايا لوميدزي، عن الدول التي فضلها المواطنون الروس لقضاء عطلة رأس السنة، مشيرة إلى أن مصر احتلت المركز الأول.
وقالت لوميدزي- اليوم الأربعاء- إن الإحصائيات الأولية أظهرت أن نحو 550 ألف سائح روسي سافروا في عطلة رأس السنة الجديدة، منهم نحو 300 ألف سافروا إلى أماكن سياحية داخل روسيا، ونحو 250 ألف سائح إلى دول أجنبية".
وأضافت أن مصر احتلت المركز الأول، حيث استحوذت منتجعات البحر الأحمر على ما يصل إلى 50 بالمئة من جميع رحلات عطلة رأس السنة المباعة إلى الخارج بنحو 125 ألف سائح روسي، لافتة إلى أن تركيا احتلت المرتبة الثانية بنسبة 16 بالمئة من إجمالي مبيعات الرحلات الخارجية، تلتها الإمارات والدومينيكان في المركز الثالث بنسبة أقل من 12 بالمئة.

ولفتت إلى أن كوبا شغلت المركز الرابع، وجزر المالديف احتلت المركز الخامس.
وتابعت لوميدزي: "مبيعات الرحلات السياحية داخل روسيا لفترة العام الجديد ككل، قد وصلت بالفعل إلى أحجام ما قبل الوباء"، مشيرة إلى أن التأخير كان في السياحة الخارجية، ومنوهة بأن السوق المصرية لم تنتهز فرصة الإغلاقات في أوروبا ودول جنوب شرق آسيا لزيادة حصتها.

الرحلات السياحية روسيا رأس السنة عطلة رأس السنة مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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