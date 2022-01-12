المستشار أبو زيد: منتدى شباب العالم رسالة سلام من مصر لدول العالم

أعرب المستشار دكتور طارق أبو زيد، مستشار وزير الشباب والرياضة، ووكيل نادي قضاة مصر، عن سعادته البالغة بالمشاركة في منتدى شباب العالم، الذي يشارك فيه شباب 691 دولة بالعالم، بهدف تعزيز الحوار ومناقشة كافة القضايا المحلية والعالمية من مدينة السلام في مصر، وهي رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم أجمع.

وأشاد المستشار أبو زيد، بالافتتاح العالمي والحضور الكبير والمشاركة البناءَّة التي تعكس حالة الاستقرار التي تعيشها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعكس أيضًا الاهتمام بالشباب باعتبارهم عماد الدولة الأساسي.

ويُعقد منتدى شباب العالم في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضم أجندة النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، عددًا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا، التي أثرت على حياة الملايين في مختلف أنحاء العالم، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى (السلام والإبداع والتنمية).