اختتام امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي بالجيزة اليوم

يختتم طلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي، بمحافظة الجيزة، امتحانات نصف العام الدراسي بالعام الدراسي الحالي ٢٠٢١/٢٠٢٢.

وينتهي الطلاب اليوم من أداء مادة الدراسات الاجتماعية.

وتنطلقُ غدًا امتحانات نصف العام لطلاب الصف الأول الإعدادي بمادة اللغة العربية والخط.

من جانبه تَفَقَّدَ أشرف سلُّومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عددا من المدارس، واطمئَن مدير المديرية بالجيزة، على الطلَّاب، مؤكدًا على تَوافرِ أجواء الراحةِ والهدوء بلجانِ الامتحانات، والتزامِ كافَةِ المُشاركينَ في العملية الامتحانية بالدِّقَةِ في العمل والجَد والاجتهاد.

كما تَفَقَّدَ سلومة، أعمالَ الكُنترولات بالمدارس وشدَّد على تذليل جميع العقبات وحَلّْ كافةِ المشاكل التي قد تواجه الطلَّاب أو تؤثِّر على سَير الامتحانات بشكل طبيعي، وإبلاغ غُرفة العمليات بديوان المديرية، لمتابعة سير عملية الامتحان والتواصل المُستمر مع مديري الإدارات لحلِّ أي مشاكل قد تواجِهُ اللجان أو الطلَّاب.

وقد شدَّدَ سلومة، على مُديري عُموم الإدارات بالمرُورِ اليوميّ لمُتابعةِ أعمال الامتحانات، والتنبيهِ على مُديري المدارس بالتعقيمِ اليوميِّ للجان، وعَدَم دخولِ المحمول لأيِّ طالبٍ، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.

كما تنطلق امتحانات الصف الرابع الابتدائي، السبت المقبل وتستمر حتى يوم الخميس نهاية الأسبوع.

من جانبه كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة حذف أي جزء من منهجي مادتي العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي.

وقال وزير التعليم، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه “لا يوجد حذف أو إطلاع في مناهج العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي”.

وشدد الوزير: أن “ما لم يتم دراسته من محتوى الترم الأول في العلوم والرياضيات، سوف نستكمل دراسته بالتسلسل الطبيعي بعد أجازة منتصف العام”.، لافتًا إلى أن "باقي المواد يمتحن الطلاب في منهج الترم الأول كاملاً.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي عند نهاية نشاط رقم ١٢ في المفهوم الثالث بعنوان (السرعة).

وأضاف وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الرسميه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أن ما تبقى هو النشاط رقم ١٣ ،١٤ من المفهوم الثالث والمفهوم الرابع كاملا ومشروع الوحدة وهذا يحتاج من ١٢ -١٤ حصة في الترم الثاني (أى شهر تقريبا)".

كم اعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه “تم الانتهاء من منهج الرياضيات للرابع الابتدائي عند نهاية الدرس التاسع من الوحدة السابعة”.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يبدأ الترم الثاني بالدروس من ١٠ إلى ١٦ بالوحدة السابعة ثم الوحدة الثامنة كاملًا، وبذلك يكون عدد الدروس المتبقية من ١٢-١٤ درس (أى شهر تقريبا).