الأربعاء 12 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

دويتشه فيله: على إدارة بايدن التعبير عن موقفها الرافض لانتهاك حقوق شعب تيجراي

شعب تيجراي
شعب تيجراي

قال  جان أبينك، أستاذ السياسة  في جامعة ليدن بهولندا لشبكة دويتشه فيله الألمانية، إنه على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الإعراب عن موقفها الحازم والرافض تجاه الأعمال التي تنتهك حقوق المدنيين لاسيما في أثيوبيا حيث ارتكبت الحكومة الأثيوبية العديد من الفظائع التي تستهدف مدنيين في تيجراي .

ووفقا للشبكة الألمانية، فان العلاقات الأمريكية الأثيوبية قد تدهورت الفترة الأخيرة بسبب انتهاكات الحكومة الأثيوبية لحقوق الانسان في إقليم تيجراي مما دفع الادارة الامريكية الى طرد أثيوبيا من قانون “ أغوا”.

يأتي هذا فيما جدد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الدعوة إلى جميع أطراف النزاع لتسهيل الحركة الحرة والمستدامة للعاملين في المجال الإنساني والإمدادات إلى تيجراي، بما في ذلك الإمدادات الطبية لعلاج المدنيين المصابين في الهجمات الأخيرة.

وقال "دوجاريك"- بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- إن الأمين العام جدد دعوته إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، بما في ذلك الغارات الجوية، ودعا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين بما في ذلك الجهات الفاعلة الإنسانية والمباني والمواقع.

ولفت المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أنها على علم بالتقارير الإعلامية التي أفادت بوقوع غارات جوية، في الجزء الشمالي الغربي من إقليم تيجراي، وأدت إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين.

وقال إن المنظمة لم تتمكن من تأكيد هذه التقارير، ولا عدد الضحايا بسبب عدم وجود وسائل اتصالات في المنطقة.

وأشار دوجاريك، إلى البيان الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة، مؤخرًا، والذي أعرب فيه عن "قلقه العميق بشأن تأثير الصراع المستمر على المدنيين في إثيوبيا".

وقال إن الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني قللوا من تحركاتهم في المنطقة الشمالية الغربية من تيجراي في أعقاب الغارات الجوية التي وقعت ليلة الجمعة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصًا وإصابة كثيرين آخرين.

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