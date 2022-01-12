الأربعاء 12 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس متهمين بالتشاجر بأسلحة بيضاء وإصابة شخص بالمرج

حبس متهمين
حبس متهمين

جدد قاضِ المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الأربعاء، حبس شخصين متورطين في التعدي على أحد الأشخاص خلال مشاجرة مسلحة نشبت داخل أحد مواقف  السيارات بمنطقة المرج 15 يومًا على ذمة التحقيقات. 

كما طلبت النيابة بسرعة استكمال التحقيقات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة، والاستعلام عن حالة المصاب وإرسال تقرير مفصل بحالته. 

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان الذين أكدوا قيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض وسبه بأبشع الألفاظ دون أسباب واضحة وأكدوا بأن المتهمين تتبعوا المجني عليه لضربه.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج بوقع مشاجرة وإصابة أحد الأشخاص بسلاح أبيض ونقله للمستشفى لتلقي العلاج وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تبين صحة البلاغ وتم ضبط المتهمين واقتيادهم لقسم الشرطة وبسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

حبس نيابة متهمين المرج موقف

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