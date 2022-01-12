القبض على راكبة حاولت تهريب أجهزة طبية مستعملة بمطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأجهزة الطبية المستعملة بحوزة راكبة مصرية قادمة من الأردن.

البداية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب طائرة الخطوط الأردنية القادمة من عمان، وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عمرو غزال، مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود ما يشتبه أن يكون أجهزة ومستلزماتها.

وبتفتيش حقائب الراكبة يدويًا، مما أسفر عن ضبط 15 جهازًا طبيًا مستعملًا و166 مكثفًا ووحدة تحكم ووصلات طبية مستعملة و6 وصلات بها كاميرات والجميع خاص بالأجهزة الطبية ومستعمل ومحظور استيرادها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.