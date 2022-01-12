التصريح بدفن جثة سائق «توك توك» في حريق شقة بالمعصرة

قررت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة مسن، توفى في حريق شب داخل مسكنه في منطقة المعصرة. وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة مُلابسات العثور على جثة لرجل في العقد الخامس من عمره إثر حريق شب داخل مسكنه بمنطقة المعصرة.

تبلغ لمأمور قسم شرطة المعصرة، من الأهالي بوجود حريق وشخص متوفي بالعنوان الكائن ٤ أرض العمدة بمنزل ثروت سالم، الدور الخامس، وتم الإطفاء بمعرفة الأهالي.

وبالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من ٥ طوابق كل دور به شقتين، والحريق بالدور الخامس الشقة يسار السلم على مساحة ٧٠ مترًا صالة وعدد ٣ غرف وحمام ومطبخ والحريق بالصالة، وتبين وجود جثة متفحمة بالكامل.

تم التقابل مع الشهود وهم كل من: إيهاب سليمان، ٤٨ سنة، صاحب مطعم فول وفلافل، محمد ثروت سالم، ٣٠ سنة، نجار موبيليا، وأفادوا بأن الشخص المتوفى يدعى مصطفى سيد، ٥٧ سنة، سائق «توكتوك».

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.