مجلة أمريكية تشيد بالدعم المصرى المستمر للبنان

أشادت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين مصر ولبنان، والدعم والمساندة المستمرة التي تقدمها القاهرة لبيروت لمساعدتها على تجاوز آثار الأزمات التي عصفت بها فى إطار دور مصر الريادى وواجبها تجاه أشقائها العرب.

واستعرضت المجلة أبرز أوجه التعاون في العلاقات المصرية-اللبنانية والجهود الإنسانية والاقتصادية التي تبذلها مصر في إطار مواصلتها توطيد علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة وتقديم يد العون لها، جنبا إلى جنب مع دورها الحيوي في الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء العالم العربي، معتبرا أن "مصر حليفًا موثوقًا هاما" في المنطقة.

وأوضحت أن هذه الجهود شملت المساعدات الإنسانية المصرية المقدمة إلى دولة لبنان للمساهمة في تخفيف أزمة الطاقة في لبنان، حيث كانت القاهرة أول من انتفضت لمساعدتها بجسر جوى وبرى عقب كارثة انفجار مرفأ بيروت، مشيرة إلى المساعدات التى أرسلتها مصر تباعا وشملت فريقا من الأطباء المصريين لبيروت لتقديم خبراتهم وجهودهم فى خدمة المصابين نتيجة الانفجار.

- تصدير الغاز إلى لبنان

وثمنت المجلة أيضا سعى مصر لتصدير الغاز إلى لبنان لمساعدته على تعزيز إنتاجه من الكهرباء، ولتخفيف أزمة الطاقة التي أصابت البلاد بالشلل، مشيرة إلى إعلان وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، في نوفمبر الماضي، أن حكومته مستعدة لضخ الغاز الطبيعي إلى لبنان لتلبية احتياجاتها من الطاقة في الربع الأول من عام 2022، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في لحظة حرجة بالنسبة للبنان بالنظر إلى أزمته الاقتصادية والسياسية الحالية.

وأشارت المجلة إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في القاهرة 19 ديسمبر الماضي لمناقشة تفاصيل إمداد لبنان بالغاز الطبيعي، موضحة أن الرئيس المصري شدد خلال اللقاء على حرصه على إرساء الأمن في لبنان وتعزيز قوة المؤسسات اللبنانية إلى جانب تعزيز التعاون بين البلدين.

دعم القطاع الصحي بلبنان

وأضافت المجلة، "عاد ميقاتي بالشكر وأشاد بجهود مصر في تنظيم وتشجيع الدعم الدولي ، خاصة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في لبنان، كما أشاد بدور مصر الحيوي في الحفاظ على الاستقرار في جميع أنحاء العالم العربي ، منوهاً بالقاهرة باعتبارها نموذجاً يحتذي به الآخرون في المنطقة".

وذكرت أن هذه الاجتماعات بُنيت على جهود سابقة قام بها القادة المصريون لمناقشة كيفية مساعدة اللبنانيين لاجتياز ازماتهم، والتي شملت قطاع الصحة لمكافحة انتشار فيروس كورونا؛ حيث أعربت مصر عن اهتمامها بالعمل على إصلاح القطاع الطبي في لبنان، كما ناقش الجانبان سبل إرسال القاهرة جرعات لقاحات للشعب اللبناني، مضيفة "قدرات مصر البارزة في إنتاج اللقاحات وتوزيعها جعلتها شريكًا ممتازًا فيما يتعلق بهذا الشأن".

واختتمت، “لقي هذا الجهد الإنساني استحسان اللبنانيين ، وهو يعكس أهمية الصداقة بين البلدين وسعي مصر إلى تقريب لبنان من العالم العربي وإعادة الثقة العربية بها استمراراً للدعم المصرى المقدم للأشقاء اللبنانيين”.