مسعود شومان: الشاعر محمد الشهاوى حالته حرجة ويحتاج لتدخل جراحى

طالب الشاعر والباحث مسعود شومان بسرعة إنقاذ الشاعر الكبير محمد الشهاوي.

وكتب شومان على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “تعرض الشاعر الكبير محمد محمد الشهاوي لكسر فى الحوض ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل وحالته حرجة جدا جدا وقد تم نقله لمستشفى العبور للتأمين الصحي بكقر الشيخ”.

أما عن الشاعر الكبير محمد الشهاوي فقد صدرت باكورة إنتاجه الأدبي مجموعة شعرية عام 1962م بعنوان "ثورة الشعر" وهو طالب بالثانوية الأزهرية، وترك الثانوية وبدأ رحلته مع الحياة مليئة بالأشواك والآلام وانصرف للشعر يبثه ألامه وهمومه وأشجانه.

ومن الطريف أنه وهو طالب بمعهد دسوق الثانوي تولى إدارة المعهد شيخ ضرير كان يعامل الطلاب بقسوة شديدة فنظم الشهاوي قصيدة يهجو فيها شيخ المعهد وحفظها الطلاب جميعا وهي بعنوان "إلى الأعمى المتكبر" ( 1 ) يقول فيها:

من فضل ربى أنه أعماكا فأراح من يلقاك إذ يلقاكا لو كان يعلم أن فيك منافعاً يا أيها الأعمي لما أعماكا سبحانه ملك لطيف عادل قد أمن الدنيا بمحو رؤاكا لو كان للجهل المركب دولة ما كان يحكم ملكها إلاكا إن قمت تخطب فالخطوب نوازل والكرب والبلوى هنا وهناكا

والشهاوي عضو باتحاد الكتاب، ولجنة الشعر بالمجس الأعلى للثقافة، وجماعة الفنانين والأدباء بأتيليه القاهرة، وجمعية الأدباء بالقاهرة، وأمانة مؤتمر أدباء مصر، وأسرة تحرير مجلة "سنابل" ( 1969: 1972 )، وأسرة تحرير مجلة "دلتا الثقافية"، وأسرة تحرير مجلة "أوراق ثقافية".

ترأس تحرير مجلة "إشراقة"، سلسلة كتب "إصدارات إشراقة"، مجلة "سنابل" ( الإصدار الثاني والثالث ).

حصد العديد من الجوائز أهمها الجائزة الأولى لأفضل ديوان شعر سنة 2000 ( مؤسسة أندلسية ) عن ديوان "إشراقات التوحد"، جائزة الأولى لأفضل ديوان شعر 2004 ( جمعية الأدباء ) عن ديوان "مكابدات المغني والوتر"، جائزة التميز (كُبرَى جوائز اتحاد الكتاب ) 1997، جوائز أولى على مستوى الجمهورية أعوام 1965 ، 1973 ، 1974، جائزة كفافيس الدولية أكتوبر 2017 - عقب فوزه بجائزة كفافيس أعلن محافظ إقليم كفر الشيخ - مسقط رأس الشهاوي - إطلاق اسم الشاعر على أحد الميادين الرئيسية بالمحافظة الواقعة في اقصى شمال الدلتا، جائزة الدولة التقديرية في الآداب 2019.

صدر له العديد من الدواوي منها ثورة الشعر 1962 م - قلتُ للشعر 1972 م - مسافر في الطوفان 1985 م - زهرة اللوتس ترفض أن تهاجر 1992 م - إشراقات التوحد 2000 م (* أعادت مكتبة الأسرة طبعه سنة 2003) - أقاليم اللهب ومرايا القلب الأخضر 2001 م - مكابدات المغني والوتر 2003 م - قصائد مختارة "إصدارات دائرة الثقافة والإعلام – حكومة الشارقة" 2005