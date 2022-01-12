فرنسا: "صيغة نورماندي" عادت للعمل بعد غياب فترة طويلة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن "صيغة نورماندي" لتسوية النزاع في أوكرانيا، والتي تضم روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا، "عادت للعمل الآن".

وقال لودريان أمام البرلمان الفرنسي إن "صيغة نورماندي كانت خارج العمل لفترة طويلة، لكنها عادت للعمل الآن".

وتابع قائلا: "على طاولة المفاوضات القضايا مثل تبادل الأسرى والشؤون الإنسانية وسحب الأسلحة الثقيلة ووضع دونباس"، مؤكدا أنه "من الضروري العودة إلى هذه المناقشات".

وأعاد وزير الخارجية الفرنسي إلى الأذهان أن ممثلي فرنسا وألمانيا أجروا مباحثات في كييف وموسكو مؤخرا.

وأكد أن باريس تدعو إلى "حوار جدي مع مطالب" مع روسيا، مضيفا أنه "حذرنا من أن أي اعتداء على وحدة أراضي أوكرانيا ستكون له عواقب كبيرة".

يذكر أن روسيا رفضت مرارا الاتهامات الغربية بشأن التحضيرات المزعومة لهجوم عسكري على أوكرانيا ونفت وجود أي خطط لديها من هذا القبيل.

وعلي صعيد آخر، سجلت فرنسا عددًا قياسيًا من حالات الإصابة الجديدة بكوفيد- 19، فيما تتفشى سلالة أوميكرون شديدة العدوى بين السكان.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد الحالات المسجلة خلال 24 ساعة بلغ 368149 حالة.

وكان العدد القياسي السابق الذي تم تسجيله الأربعاء الماضي 332252 حالة.

وشهد عدد حالات الإصابات في فرنسا ارتفاعًا كبيرًا فيما تزيد أوميكرون موجة خامسة من إصابات كورونا شدة.

واستقر معدل الإصابة عند 2790 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الأيام السبعة الماضية.

وترغب الحكومة الفرنسية في تشديد القيود على غير الملقحين بحلول منتصف يناير.

وإذا تمت الموافقة النهائية على الخطة سيتم منع غير الملقحين من دخول المطاعم والمشاركة الأنشطة الثقافية والمواصلات لمسافات طويلة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.